Taka fica perto de Cabo Angelo

Da Redação



03/08/2023 | 07:00



Atual presidente da SPObras, o ex-prefeiturável Taka Yamauchi (MDB) segue em construção da sua pré-candidatura a prefeito de Diadema no ano que vem buscando ampliar o leque de apoios políticos. Na última semana, Taka gravou seu podcast com o vereador Cabo Angelo, recentemente expulso do PV. Cabo Angelo, em primeiro mandato, foi uma aposta pessoal do ex-prefeito Lauro Michels (PV) na eleição em 2020 – o parlamentar continua fazendo reverência a Lauro em suas postagens nas redes sociais. No começo do ano, Taka apareceu ao lado dos vereadores Eduardo Minas (Progressistas), Reinaldo Meira (Solidariedade) e Boy (União Brasil), em gesto de tentativa de união da oposição ao prefeito José de Filippi Júnior (PT).

Rival

Da bancada de oposição, apenas Márcio Júnior (Podemos), filho do ex-deputado estadual Márcio da Farmácia (Podemos), não figura no rol de pessoas próximas de Taka Yamauchi (MDB) no momento. Até porque Márcio da Farmácia tem garantido que será candidato a prefeito na eleição do ano que vem.

Mudança de rota

Em Diadema, o que se comenta é que um quadro aliado de Taka Yamauchi tem sido responsável por uma mudança de mentalidade do emedebista: o ex-secretário de Transportes e ex-vereador José Carlos Gonçalves. No segundo turno da eleição de 2020, Taka adotou postura refratária a diversos nomes da classe política da cidade e perdeu a eleição para Filippi. Agora, busca construir uma frente antiPT – e Zé Carlos tem capitaneado as discussões da montagem desse bloco.

Falhas

O presidente da Câmara de Santo André, Carlos Ferreira (Republicanos), disparou contra o sistema eletrônico de votação da Casa. Depois de algumas falhas técnicas, Ferreira avisou que iria adotar o sistema manual e pediu desculpa aos vereadores. “Tentamos trocar essa porcaria de sistema, mas aqui é tudo moroso e não deu tempo”, criticou.

Reforma em Ribeirão

Paulo César Ferreira (PL), presidente da Câmara de Ribeirão Pires, contratou a empresa Solar City Brasil, por R$ 174 mil, para reforma e substituição total de 340 metros quadrados de telhado de amianto do prédio do Legislativo. A obra deve ficar pronta em um mês.

Contrariado

A cúpula do PDT de São Bernardo, diretório presidido por Jefferson Magno, não digeriu a declaração de Ramon Filho sobre pré-candidatura a vereador. Ao Diário, o filho do ex-vereador Ramon Ramos avisou que tentará cadeira no Legislativo e que tem recebido sondagens de outras legendas. Magno mandou, em grupos de WhatsApp, foto dele com Ramon Filho, em mensagem interpretada como descontentamento com o movimento do jovem.

Recepção

A deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania) integrou comitiva de parlamentares que foi recebida pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) ontem à tarde. Ana Carolina falou de projetos e investimentos para Santo André e para a área social do Estado.