Câmara de S.Bernardo barra requerimento sobre verba para saúde

Artur Rodrigues



02/08/2023 | 21:01



O trator do prefeito Orlando Morando (PSDB) voltou a aparecer na sessão da Câmara de São Bernardo realizada na manhã de ontem, a primeira desde o recesso, em julho. De autoria do vereador Julinho Fuzari (PSC), o requerimento endereçado ao chefe do Executivo e ao secretário da Saúde, Geraldo Reple Sobrinho, para saber quanto o governo do Estado já enviou dos R$ 150 milhões prometidos para salvar a saúde da cidade, não foi para votação. No entanto, natérias de menor importância enviadas pelo Executivo, como a desafetação de um terreno de pouco mais de 600 m² e denominação de uma avenida, foram votados sob regime de urgência.



O parlamentar comentou que já esperava dificuldade para ter o requerimento aprovado, na medida em que a base governista geralmente barra propostas de vereadores que atuam na oposição. Assim, o vereador protocolou ofício à Prefeitura e à Secretaria da Saúde questionando se o Palácio dos Bandeirantes já enviou a verba prometida e qual destino a administração deu ou pretende dar ao valor.



“Adotamos essa medida respaldados na lei de transparência, que determina que o pedido seja respondido de maneira oficial”, comentou Fuzari.



O vereador argumenta que não seria necessário “ter todo esse trabalho” para obter informações que deveriam ser disponibilizadas a todos os moradores, que têm sido os maiores prejudicados pela crise instalada na saúde municipal, conforme o Diário tem mostrado nos últimos meses. Entre os problemas levantados, estruturas deterioradas por falta de manutenção, falta de médicos e de medicamentos, demora na marcação de consultas e exames e três alas do HC (Hospital de Clínicas), em três andares, fechadas para reforma, o que implicou na desativação temporária de 110 leitos, sendo 20 de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) – a unicade conta com 40.



Os R$ 150 milhões anunciados pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) foram tratados como salvação pelo próprio secretário da Saúde do município. No evento de inauguração do Hospital da Mulher, realizado no dia 8 de julho, Geraldo Reple Sobrinho agradeceu ao governador pela verba que irá “salvar a saúde de São Bernardo”. Curiosamente, o secretário teve seu discurso apressado por Orlando Morando após usar essas palavras.



Clima quente marca o retorno dos vereadores após o recesso

Durante a discussão do projeto de lei 72/2023, que prevê a criação de um Conselho Municipal de Igualdade Racial em São Bernardo, o vereador Lucas Ferreira (sem partido) se envolveu em atrito com o comunicador social e ativista Ananias Andrade, que questionou a defesa do parlamentar às ações de combate ao racismo promovidas pelo prefeito Orlando Morando (PSDB).



O ativista citou a situação do albergue municipal, enquanto o vereador o chamou de irresponsável. Após o discurso, o parlamentar chamou Ananias para uma conversa particular, que terminou em novo bate-boca. Lucas chegou a apontar o dedo no rosto de Ananias e teve que ser retirado pelos outros vereadores.



Pouco antes, Lucas Ferreira também fez ataques à colega vereadora Ana Nice (PT), questionando-a sobre projetos e requerimentos anti-racismo elaborados por ele e que não tiveram a assinatura da petista, que tem a luta racial como uma de suas principais bandeiras. Minutos depois, Ana Nice subiu à tribuna para responder aos apontamentos feitos pelo colega, mas foi impedida pela mesa diretora e teve seu microfone cortado sob a alegação de que estava “fugindo da pauta discutida”. A vereadora, então, desceu da tribuna e fez indagações a Lucas. “Se você quer cobrar luta antiracista, então atue nas ruas em prol dessa causa”, disse a petista.



Lucas acusou Ana Nice de chamá-lo de “preto sem vergonha”. No entanto, vereadores que estavam próximos a eles disseram ao Diário que não ouviram essas palavras por parte da vereadora, que também desmentiu o colega. Lucas deixou a sessão após acusar a colega e não retornou mais.