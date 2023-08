Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá se apresentam no Aramaçan

Da Redação



03/08/2023 | 07:00



Ícones do rock nacional, os ex-integrantes da banda Legião Urbana, liderada por Renato Russo e que marcou gerações, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá sobem ao palco do andreense Clube Atlético Aramaçan (Rua São Pedro, 345, Silveira, Santo André) com nova turnê, amanhã.



Revivendo os clássicos, os músicos buscam levar os fãs ao reencontro de canções como Meninos e Meninas, Pais e Filhos, Metal Contra as Nuvens, entre outros hits. Com produção da Agência Maker, a apresentação reúne os discos As Quatro Estações, de 1989, e V, lançado em 1991.



‘Além da bateria e vocal de Bonfá e a guitarra de Dado, novos talentos integram a formação mais recente do grupo para manter a chama do rock acesa. São eles: André Frateschi (vocal), Lucas Vasconcellos (guitarra), Mauro Berman (diretor musical e baixista) e Pedro Augusto (teclado).



Os ingressos (a partir de R$ 95, com direito a meia entrada para estudantes, idosos e PCDs) podem ser adquiridos on-line pelo site Ticket360 ou na bilheteria do Clube Atlético Aramaçan.