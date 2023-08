1ª Festa Literária de Santo André celebra Ariano Suassuna

Raphael Rocha



03/08/2023 | 07:00



A vida e a obra do escritor paraibano Ariano Suassuna (1927-2014) serão a alma da primeira edição da Flisa (Festa Literária de Santo André), que será realizada entre os dias 17 e 20 de agosto, no Paço Municipal. A homenagem a Suassuna será o fio condutor para uma verdadeira celebração da cultura e com objetivo de fomentar o hábito da leitura.



Autor de clássicos como Auto da Compadecida (1955) e O Romance d’A Pedra do Reino (1971), Suassuna esteve em Santo André em junho de 2013 e, por duas horas, encantou o público da Jornada Cultural daquele ano. Ele pode não ter percebido, mas ali deixou raízes em solo andreense. Tanto que o mesmo lugar onde Suassuna contou histórias vai celebrar seu legado.



Serão seis espaços espalhados pelo Paço Municipal (Praça IV Centenário, Centro). No Café Literário - Teatro do Estudante, mesas de debate sobre a literatura com autores locais serão montadas. O Espaço Suassuna será uma imersão sobre a biografia do autor. O Circo Taperoá, coordenado pelo Instituto Brincante, do pupilo de Suassuna, Antônio Nóbrega, vai apresentar ações lúdicas, oficinas, danças, teatro e circo baseado na cultura nordestina. O Espaço Armorial, com as grandes mesas de debates. O Centro de Exposições Auto da Compadecida irá reunir mais de 30 editoras, para vendas e lançamentos de títulos.



Haverá ainda um espaço geek que, embora não dialogue diretamente com a obra de Suassuna, foi pensada para que o adolescente pudesse ter contato com o trabalho do autor paraibano ao mesmo tempo que aproveite atividades ligadas a seu universo – haverá oficinas de dublagem, cosplay e bandas com músicas de anime.



A Flisa pretende trazer grandes nomes que conversam com o universo de Suassuna, mas os nomes ainda serão divulgados nos próximos dias.



Nos dias 17 e 18, estudantes da rede municipal de Santo André aproveitarão todos os espaços da Flisa, Atividades específicas voltadas para as crianças serão desenvolvidas para que os alunos conheçam a obra de Ariano Suassuna.



Já nos dias 19 e 20, a atividade será aberta ao público e concentrará as grandes ações culturais da Flisa.

‘PRECISO DE UM LIVRO’

Em entrevista à Revista Dia-a-Dia, publicada pelo Diário, Suassuna comentou a respeito do consumo de livros no Brasil.



“Pelo que ouço dizer, há uma preocupação muito grande em torno disso porque estão achando que o livro vai ser abandonado. Eu confesso que não acredito. Já vivi 86 anos e, no curso desta longa vida, vi muita gente profetizar que, por exemplo, o teatro estava ultrapassado e que não iria haver mais teatro – por causa do cinema, primeiro; e depois por causa da televisão. Mais tarde, disseram que o livro ia ser também ultrapassado pela televisão e pelo computador. Outro dia um jornalista me perguntou se eu tinha o hábito da leitura. Não tenho o hábito, não, tenho paixão pela leitura. Enquanto houver gente como eu, não se vai abandonar o livro. Por quê? Porque, além de gostar de ler, gosto do objeto livro. E só gosto de ler deitado. Porque é um ato de prazer e eu não vou ficar deitado me embolando com um computador na cama. Não dá. Preciso de um livro.”