Bruna Lombardi se emociona com mensagem de aniversário do filho: Muitas lágrimas de felicidade plena

02/08/2023 | 19:11



Bruna Lombardi é só gratidão! Na última terça-feira, dia 1, a atriz completou 71 anos de idade e usou as redes sociais para agradecer todas as mensagens de carinho que recebeu, incluindo a do seu filho Kim Richelli.

Através de um vídeo, Bruna falou que estava sem palavras com todas as demonstrações de amor no dia do seu aniversário:

- Não tenho palavras para agradecer tudo o que vocês me escrevem, tudo que vocês me dizem. É tão lindo, mas é tão bonito, me alimenta de uma forma tão vigorosa, vocês são maravilhosos. Muito, muito obrigada de coração, disse ela na gravação.

Na legenda da publicação, ela ainda falou sobre o seu filho:

Meu aniversário foi de muitas lágrimas de felicidade plena, muita emoção e tanta coisa linda, começando por essa maravilha absoluta do texto do Kim. Vocês me mandaram as melhores mensagens que alguém pode receber e eu leio e me emociono e retribuo, desejando o que existe de melhor pra cada um de vocês. Achei melhor responder gravando esse recado pra dizer super mega giga obrigada de coração. Vamos ficar cada vez mais perto. Beijo.

Kim presta homenagem de aniversário à mãe

A homenagem que deixou Bruna tão emocionada contou com um carrossel de fotos e uma linda declaração:

Hoje é dia dela. Muita gente acha a própria mãe a mulher mais linda do mundo. No meu caso, muitos concordam. ;) Bru, como é fácil reconhecer o lindo em você. Você tem uma beleza que irradia, que espalha, que contagia. Ela não cabe no seu corpo, transborda por onde você anda, pelos seus espaços, seus versos, sua fala, por todas as suas criações? E como você cria! Livros, roteiros, filmes, séries, letras, poemas, personagens, arranjos de flores, lares, bichos, passeios, palestras, receitas (às vezes duvidosas), momentos mágicos, momentos místicos? Você cria força, confiança, ternura, alegria, aconchego, risada, inspiração, aonde você passa e nos corações de todos que adentram sua orbita. Você aquece como um Sol, com uma generosidade e devoção que parecem ser infinitas? e são. Brotam no solo fértil que você é semeadas diretamente pelas mãos de Deus. Você é um instrumento primoroso do Divino. Da Divina. Da Grande Mãe.

Então imagina a minha benção de ter nascido seu filho. De ser criado por você. De fazer parte da sua grande obra. E no meu criar, você se criou, se criou mãe, se criou amiga, conselheira, e tantos outros papeis. E assim continuamos, numa criação mútua, crescendo juntos, aprendendo juntos, amando juntos. Juntos. Pra sempre. Te amo. Mais do que palavras jamais poderão dizer. Mas você sabe. Feliz Aniversário. O melhor está por vir!