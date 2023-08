Após passar por cirurgia, Paulinho da Viola recebe alta do CTI e agradece pelo apoio dos fãs

02/08/2023 | 19:11



Como você vem acompanhando, Paulinho da Viola deu um susto em seus fãs, seguidores, e claro, em sua família após ter sido internado devido a um sangramento digestivo, tendo como consequência uma cirurgia após a descoberta de um tumor no intestino.

Por meio das redes sociais, a equipe do artista está fazendo de tudo para manter todos seus seguidores bem informados. Após a notícia de que o músico estaria passando bem na recuperação da cirurgia, sua equipe compartilhou um boletim médico informado que Paulinho recebeu alta do CTI no segundo dia de pós-operatório.

O paciente Paulo Cesar Baptista de Faria (Paulinho da Viola) apresenta boa evolução no segundo dia de pós-operatório. Está de alta do CTI e iniciando uma dieta por via oral, declarou a nota publicada.

Além disso, na legenda da publicação, o artista aproveitou para agradecer com suas próprias palavras todo o carinho e apoio que vem recebendo.

Tenho recebido muitas mensagens de carinho e apoio. Quero agradecer a cada uma delas. Estou confiante que em breve estarei de volta. Um abraço a todos, declarou Paulinho.