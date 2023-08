Latino não teria dinheiro suficiente para quitar débito de mansão

02/08/2023 | 19:11



Enquanto uns vendem suas mansões, outros acabam acumulando débitos de valores altíssimos. E, segundo a colunista Fábia Oliveira, este é o caso de Latino. O cantor estaria devendo mais de meio milhão de reais por não ter pagado algumas obrigações.

A jornalista ainda informou que o artista estaria passando por poucas e boas quando o assunto é a quitação da dívida, já que ele não teria todo o dinheiro necessário para pagar o que deve. Por conta disso, ele pode chegar a perder o imóvel.

A colunista do jornal Metrópoles ainda teve acesso à petição, onde Latino, além de, supostamente, ter alegado que não tem o dinheiro, revelou que as pessoas que estão o cobrando não querem aceitar nenhum tipo de acordo. Ele teria dado a opção de parcelar a dívida, mas a ideia não teria sido aceita.

E não para por aí! Fábia revelou o que pode acontecer com a mansão, avaliada em mais de sete milhões de reais do cantor. Caso ele não pague o que deve, o imóvel poderá ir a leilão com um preço bem mais baixo.

Eita!