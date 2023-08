Paula Toller revela que sofreu acidente doméstico e adia shows

02/08/2023 | 18:11



Mesmo sendo cuidadosos, alguns famosos acabam se envolvendo em acidentes que afetam suas vidas profissionais, deixando os fãs super preocupados e tristes. Desta vez, quem se acidentou e precisou mudar a rotina foi Paula Toller.

A cantora usou o Instagram para contar aos seguidores que caiu em casa e quebrou três costelas. Apesar de ter ido ao hospital para ver o que tinha acontecido, a recomendação recebida foi ficar em repouso. Por conta da orientação médica, Paula precisou cancelar duas de suas apresentações em Santa Catarina. Entretanto, ela não deixou os fãs na mão, já que reagendou os shows com antecedência.

No início da semana sofri uma queda em minha casa, fui ao hospital e fiz uma tomografia, que constatou fratura em três costelas. A determinação médica é de repouso absoluto por pelo menos três dias, e infelizmente não vou poder estar com vocês na próxima quinta-feira, dia 3, e sexta-feira, dia 4, para os shows marcados (e com ingressos esgotados). As novas datas serão: Dia 12 de outubro - Teatro Scar - Jaraguá do Sul; Dia 13 de outubro - Teatro da Liga - Joinville.

Vale lembrar que as apresentações de Paula Toller tem um motivo muito especial, e por isso ela está determinada a voltar aos palcos o mais rápido possível. Isso porque ela está completando 40 anos de carreira e quer fazer grandes comemorações durante as apresentações.

Melhoras, Paula!