Kauan, da dupla com Matheus, se pronuncia após abandonar show e pede desculpas aos fãs

02/08/2023 | 18:11



Kauan, da dupla com Matheus, decidiu usar as suas redes sociais para falar sobre um episódio que aconteceu durante a Festa do Peão de Tabapuã, no interior de São Paulo. Na ocasião, o cantor jogou o microfone no chão e abandonou a apresentação.

Oi meus amigos e fãs? depois das últimas notícias me senti na obrigação de vir conversar com vocês um pouco? como já viram, não tive uma atitude madura e profissional, quero pedir perdão por isso e dizer que não vai se repetir! Minhas sinceras desculpas ao público de Tabapuã/SP!! E aos meus fãs que eu amo!!

Em seguida Kauan explicou que está tratando as suas crises de pânico e ansiedade, mas que isso não acontece de um dia para o outro ou com apenas duas sessões:

Queria também conversar com vocês, que do lado de cá existe um ser humano.. cheio de imperfeições!! Há algum tempo venho tratando minha ansiedade, minhas crises de pânico.. quem me acompanha sabe que eu não ando muito de avião, e eu estou tratando.. mas não é fácil lidar com traumas!! Não são problemas resolvidos em 2 sessões na terapia.. leva tempo? e as vezes uma gota, faz com que transbordamos!!

Nesse dia eu errei.. eu estava cansado, medicado para ansiedade e agi por impulso! Isso não diminui meu amor pelo trabalho, meu amor pela música, meu respeito pelos meus fãs! Eu cheguei aonde estou por vocês.. e a vocês devo essa explicação!!

No final, o músico deixou claro que o erro no palco servirá como aprendizado:

A escolha de viajar sempre de carro, fazer mais de cinco mil km por semana é minha, a responsabilidade de estar sempre nos meus compromissos é minha! Mas sinto que não tive quando deixei o palco e vocês! Que esse meu erro sirva como aprendizado para mim, para que eu pense antes de agir.. e também como amadurecimento!! Obrigado por quem se preocupou comigo e quis entender a real situação e também desculpa a toda a equipe MeK pelo transtorno.

Vale pontuar que após a saída de Kauan do palco, Matheus conversou com o público:

- Ó, Kauanzinho sentiu uma dorzinha de barriga, né véio? O que que ele comeu será? Comeu pastel? Ih, meu companheiro passou mal, como é que faz com ele? Vou ter que acabar o show sozinho com vocês que o outro correu.