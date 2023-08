Por meio de uma carta, pais de Larissa Manoela esclarecem polêmicas sobre casa de Orlando: Foi vendida em comum acordo com ela

02/08/2023 | 18:10



Como você anda acompanhando, Larissa Manoela anda vivendo momentos tensos com os pais, Silvana Taques e Gilberto Elias. Isso porque diversas notícias sobre discussões e momentos íntimos entre eles chegaram aos ouvidos dos internautas.

Por conta dos inúmeros boatos, os pais da artista decidiram escrever uma carta aberta e compartilhar com a web. E, para que o comunicado chegasse aos ouvidos de todos, Silvana e Gilberto decidiram enviar a mensagem ao Fofocalizando, que contou tudo o que foi escrito por eles.

A carta começou com um desabafo. A dupla não escondeu que, apesar de terem abdicado de suas vidas profissionais para cuidar da carreira da garota, não se arrependem de nada que fizeram. Entretanto, eles não querem ser culpados de tudo que estão sendo acusados.

É por isso que Silvana e Gilberto contaram tudo e mais um pouco sobre o que realmente está acontecendo entre eles e Larissa Manoela. E tem mais! Os apresentadores do programa do SBT também levantaram a hipótese de que André Luiz Frambach, noivo da atriz, está afetando a relação da artista com os pais.

Casa de Orlando

Uma das maiores - e primeiras - polêmicas entre o trio foi sobre a venda da famosa casa de Orlando, nos Estados Unidos, de Larissa. As primeiras notícias sobre o assunto apontavam que os pais da intérprete de Maria Joaquina teriam vendido a mansão sem a permissão da artista.

Para acabarem com os boatos de uma fez por todas, Silvana Taques e Gilberto Elias não esconderam que a venda aconteceu faz cerca de dois anos. Além disso, eles também deixaram bem claro que Larissa Manoela aprovou a decisão de vender a casa.

Lamentamos muito por terceiros tentarem criar um ambiente hostil na relação. [...] Sobre as acusações de venda da nossa casa de Orlando, nos Estados Unidos, supostamente feita a revelia de nossa filha, viemos esclarecer que a casa foi vendida em 2021 em comum acordo com ela.

Outro tópico abordado envolvendo a mansão de Orlando foi o destino do dinheiro arrecadado com a venda. Os boatos sobre o assunto acusavam os pais de Larissa de não terem dado o dinheiro para ela.

Era uma fase com resquícios de pandemia, e esse investimento não era mais viável. Esses recursos foram investidos em nome da empresa familiar que temos em conjunto e somos sócios igualitários. Mais tarde, reinvestimos esse recurso em uma casa e um terreno para Larissa aqui no Brasil, na Barra da Tijuca, em um condomínio de luxo. Absolutamente tudo documentado e decidido entre os integrantes da nossa família.

Eita!