Thiago Wild cai nas oitavas no Torneio de Kitzbühel; Demoliner estreia com derrota nas duplas

02/08/2023 | 18:05



A quarta-feira não foi boa para os tenistas brasileiros no Torneio de Kitzbühel, na Áustria. Thiago Wild caiu nas oitavas de final e Marcelo Demoliner parou na estreia das duplas, deixando o País sem representantes na competição.

Um dia após vingar Thiago Monteiro e passar pelo local Dennis Novak, Wild não conseguiu repetir o desempenho diante do favorito sérvio Laslo Djere, cabeça 5 na Áustria. O brasileiro caiu por 7/6 (7/5) e 6/3 após 1h36.

O equilíbrio deu a tônica no primeiro set, com os tenistas confirmando seus serviços e não permitindo nenhuma chance de quebra até o 6 a 6. No tie-break, Wild abriu 2 a 0, mas não sustentou a quebra. Após fazer 5 a 4 , permitiu três pontos diretos e a parcial, em 7 a 5, para o sérvio, que fechou quebrando o saque do brasileiro.

Abalado pela perda do set, Wild iniciou a segunda parcial sofrendo logo 3 a 0. Tentou reagir, mas desperdiçou três break points quando Djere sacou em 3 a 1. Sem devolver a quebra, acabou caindo com 6 a 3.

Em outros jogos das oitavas de final, Dominic Thiem, jogando com o apoio da torcida austríaca, buscou a virada sobre o chinês Zhang Zhizhen, por 1/6, 6/3 e 6/2 enquanto o cabeça 2, o alemão Yannich Hanfmann foi derrotado pelo francês Arthur Rinderknech. Favorito 3,o argentino Pedro Cachin passou pelo espanhol Albert Ramos-Viñolas com 7/5 e 6/3.

Com um dia de atraso por causa da chuva, Marcelo Demoliner e o austríaco Philipp Oswald estrearam nas duplas em Kitzbühel com derrota. A parceria do brasileiro parou nos cabeças de chave 4, o equatoriano Gonzalo Escobar e o casaque Aleksandr Nedovyesov, parciais de 6/3 e 6/4.