Shantal Verdelho dá bronca em internauta após ser questionada sobre amizade com Bruna Marquezine

02/08/2023 | 17:11



Shantal Verdelho não deixou quieto ao ser questionada sobre sua amizade com Bruna Marquezine em postagem feita na última terça-feira, dia 1º, aproveitando para dar uma bronca em internauta que comentou em sua foto com Bruna Biancardi. Vale lembrar que, atualmente, Bruna Biancardi está grávida de Neymar Jr., que já se relacionou com Bruna Marquezine.

Em um clique publicado ao lado da atual noiva de Neymar, a influenciadora recebeu um comentário perguntando sobre sua amizade com Bruna Marquezine. Shantal rebateu e ainda deixou claro que não apoia a rivalidade entre mulheres, que pode ser ocasionada por comentários desse tipo.

Ela não era best da Marquezine?, questionou a internauta.

Sim amore, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Bem vinda ao mundo dos adultos...Outra coisa, ser amiga de uma não quer dizer que não é amiga de outra. Cuidado só para não criar rivalidades entre mulheres, as vezes esse tipo de comentário cria uma briga, sabia?, respondeu.