Após a eliminação do Brasil, Taís Araújo faz postagem exaltando Marta

02/08/2023 | 17:10



Como você acompanhou, a seleção brasileira feminina de futebol acabou dando adeus para a Copa do Mundo e vários artistas e anônimos sentiram muito pela eliminação do time canarinho.

O assunto se tornou ainda mais forte porque Marta, de 36 anos de idade, está encerrando a carreira como atleta da seleção brasileira em Copas do Mundo, e alguns famosos, como Taís Araújo resolveram exaltar o trabalho da jogadora de futebol.

Em uma publicação nas redes sociais, a atriz decidiu compartilhar um trecho de uma entrevista de Marta em que ela fala sobre igualdade no esporte e também sobre respeito. Na legenda da publicação, Taís Araújo escreveu:

Não tem como não se emocionar com sua trajetória histórica, seu talento e principalmente seu compromisso. Marta inspira jovens atletas ao redor do mundo inteiro a seguir lutando e representando seus países no futebol feminino. Marta é legado eterno abrindo caminhos! Gigante, orgulhosa e do Brasil.