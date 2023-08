Senado dos EUA: polícia faz buscas por possível atirador no Capitólio

02/08/2023 | 16:55



Autoridades policiais emitiram um alerta para que as pessoas se protejam e estão procurando por um suposto atirador no prédio do Senado dos Estados Unidos na tarde desta quarta-feira, 2. A busca começou após uma ligação para o serviço de emergência, mas a polícia ainda não confirmou se tratar de um atirador. Tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado estão em recesso.

A polícia do Capitólio dos EUA anunciou na plataforma de mídia social X, antigo Twitter, que a busca foi motivada por uma "ligação preocupante para o 911" sobre um "possível ataque ativo". No entanto, a partir das 15h locais (16h de Brasília), a polícia observou que não havia relatos confirmados de armas ou tiros.

Um porta-voz do departamento de Polícia Metropolitana disse por volta das 15h30 locais que as autoridades não localizaram imediatamente nenhuma vítima ou outra evidência de um tiroteio, mas ainda estavam trabalhando para limpar completamente a área.

Por ser período de recesso, não há deputados ou senadores nos prédios da Câmara e do Senado, mas há trabalhadores nos escritórios que permanecem abertos, bem como serviços de lanchonete e cafeteria. Por isso, a polícia pediu para que as pessoas procurassem abrigo seguro e levassem seus equipamentos de segurança.

"Se você estiver dentro dos prédios do Senado, todos dentro devem se abrigar no local", disse a polícia do Capitólio dos EUA no post. Dentro do prédio de escritórios do Senado, os policiais retiraram pessoas dos corredores e gritaram para as pessoas correrem para fora e para longe do prédio. Do lado de fora, os turistas observaram dezenas de carros da polícia cercando a área.

Funcionários e jornalistas que trabalham no prédio receberam um e-mail instruindo-os a se abrigar em uma sala trancada, permanecer quietos e silenciar todos os aparelhos eletrônicos.