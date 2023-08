Fire TV: veja dicas para aproveitar o gadget

Da Redação

Do 33Giga



02/08/2023 | 15:55



O Fire TV Stick, dispositivo de streaming da Amazon, tem conquistado cada vez mais os consumidores brasileiros desde o seu lançamento em 2017. Integrado com Alexa desde 2020, os gadgtes TV oferecem a experiência smart de aplicativos e conteúdo sob demanda.

O Fire TV Stick é especialmente voltado a televisões convencionais com entrada HDMI. Ele tem interface intuitiva, acesso rápido a diversos serviços de streaming e recomendações personalizadas. O 33Giga já avaliou alguns deles e você pode ver aqui os testes realizados pelas reportagem.

Confira, a seguir, dicas para aproveitar algumas as funcionalidades do Fire TV Stick (em tempo: cadê o app da HBO Max?, dona Amazon e dona HBO?).

Alexa integrada

Os modelos de Fire TV são integrados com o controle remoto por voz com Alexa, que permite buscar filmes e séries por título ou gênero sem precisar digitar, basta clicar no botão de Alexa no controle e dizer “Procurar comédias”, por exemplo.

Além disso, é possível acessar várias funcionalidades de informação e entretenimento da assistente de voz, usando a TV com Fire TV como um dispositivo com Alexa, tente dizer “Apague as luzes” (necessário produtos inteligentes e compatíveis).

Aplicativos de streaming

Assista a conteúdos do Prime Video, Netflix, YouTube, Globoplay, Disney+, Pluto TV, Apple TV, Star+ de forma simples e conveniente. É possível ouvir música com o Amazon Music e Spotify.

E, para não esquecer: faltou o app da HBO Max!

Praticidade

Além de transformar uma TV em smart, com Fire TV você tem a conveniência de poder levar o dispositivo para qualquer lugar, com seu conteúdo e preferências.

Jogos no Fire TV

Com o dispositivo é possível ter acesso a uma enorme variedade de jogos gratuítos e garantir a diversão para toda a família com os clássicos Crossy Road, PinBall, Pac Man, entre outros. Para jogar, basta dizer “Alexa, abrir Crossy Road”.

Além disso, é possível parear um controle Joystick por Bluetooth e jogar online.

Experiência Home Theater

Para aqueles que possuem o Fire TV e um ou mais dispositivos Echo é possível vinculá-los para criar uma experiência de Home Theater.

Basta acessar o aplicativo Alexa, selecionar “Dispositivos”, depois “Mais” e, em seguida, “Combinar alto-falantes” e “Home Theater”.

Selecione o dispositivo Fire TV compatível e até dois dispositivos Echo para usar como alto-falantes. Os dispositivos do grupo de alto-falantes devem estar no mesmo cômodo que a sua televisão para garantir que sejam pareados corretamente e funcionem em conjunto.

O Echo e o Fire TV devem estar registrados na mesma conta e conectados à mesma rede de wi-fi. Com os dispositivos conectados, os clientes têm ainda a facilidade de poder controlar o volume da TV por voz ou buscar por um conteúdo, sem a necessidade de usar o controle remoto, por exemplo.

Sobre o Fire TV

Os dispositivos de streaming da Amazon incluem os modelos Fire TV Stick Lite e Fire TV Stick, que promovem streaming de até 1080p Full HD a 60 fps com compatibilidade HDR, e o Fire TV Stick 4K, versão mais poderosa com resolução de até 4K Ultra HD, com suporte para Dolby Vision, HDR e HDR10, em TVs, projetores e sistemas de áudio compatíveis com a tecnologia.

Com esses modelos, os clientes podem assistir ao melhor conteúdo audiovisual com apenas um clique, e até mesmo pedindo para Alexa diretamente por voz pelo controle remoto. Além de ser usado para streaming, o Fire TV permite navegação na web, integrar casa inteligente, tudo a um simples comando de voz.