Elétricos: conheça Sudu A1, e-bike que chega por R$ 10 mil

02/08/2023 | 16:55



Os veículos elétricos com baixo consumo de energia e ambientalmente amigável estão tornando-se uma tendência. Eles devem substituir os motores a combustão.

Nessa pegada, chega ao mercado brasileiro a E-Bike SUDU A1. Ela integra desempenho, aparência e segurança. Seu estilo elegante combinado com elementos de alta tecnologia pode agradar a diversos públicos – em especial, os jovens modernos.

Sudu A1: conheça a e-bike que chega por R$ 10 mil

O A1 é o primeiro produto da marca SUDU a entrar no mercado brasileiro. Até o momento, está venda em lojas específicas e custa R$ 10 mil. Em breve, de acordo com a fabricante, haverá promoção e preço bem mais baratos.

A E-Bike SUDU A1 tem estrutura integrada, feita totalmente de ligas de magnésio. O design dos pneus fechados recebe elogios dos usuários por conta de seu estilo único e moderno.

No entanto, o SUDU A1 não se limita apenas à aparência. Seu poderoso motor elétrico de 1000W e o alto torque proporcionam uma boa performance em aclives.

Ademais, o equipamento possui uma tela de LCD e função NFC que possibilita o bloqueio e desbloqueio inteligente, além do monitoramento claro das viagens. Embora a moda e o conforto sejam essenciais, a segurança é o aspecto mais importante. A experiência estável e tranquila é outro ponto positivo do SUDU A1.

A1 foi criado pela SUDU, que aproveitou plenamente das vantagens de sua tecnologia e design estético para oferecer aos jovens urbanos uma bicicleta bela e confortável.

Tecnologia de fundição integrada equivalente ao Tesla

Os designers do A1 utilizaram tecnologia de ponta, incluindo a técnica de fundição integrada idealizada pelo Tesla para a produção do corpo do veículo. O método consiste na integração das múltiplas peças de liga metálica separadas em uma única de grande porte, resultando em maior precisão de produção, redução de erros e facilidade de manutenção.

Esse mecanismo revolucionou a produção tradicional de automóveis, o qual envolvia soldadura de centenas de pequenas peças para formar componentes maiores.

A SUDU aplicou essa tecnologia na fabricação das bicicletas elétricas, não apenas para proporcionar um visual mais elegante e linhas mais suaves, mas também para aumentar a resistência e a estabilidade do veículo, tornando-o mais seguro e fácil de manutenção.

Melhor motor do mercado, com excelente desempenho nas rampas

A SUDU A1 é equipada com um motor de 1000W de potência que apresenta um alto torque e uma bateria de lítio de 48V16Ah, garantindo excelente capacidade de escalada e uma extensão excepcional da vida útil da bateria. Com rodas de 20 polegadas, subir ladeiras não será mais um incômodo.

Material de aeronave: leve, aerodinâmico e resistente

Foi escolhido para a estrutura do A1 a liga de magnésio, frequentemente utilizada em aeronaves. O material é conhecido como “a substância ecológica do século XXI” com uma alta relação de força e rigidez, além do seu aspecto aéreo.

Sua aplicação no A1 o torna mais leve, aerodinâmico e proporciona uma experiência de ciclismo mais suave e eficiente.

Design de rodas fechadas de corrida, baixo consumo, seguro e durável

Os ciclistas profissionais de corrida preferem o design de rodas fechadas, que, em condições de potência estável e velocidade elevada, ajuda a reduzir a resistência do vento. A A1 é equipada com rodas fechadas de 20 polegadas, que permitem atingir velocidades mais altas com menor consumo de energia, melhorando a autonomia da bicicleta elétrica.

Compre e ande, sem necessidade de emplacamento

A SUDU A1 é classificada como uma bicicleta elétrica e, de acordo com a Resolução nº 996 de 15 de junho de 2023, é enquadrada na categoria de autopropelido. Assim, não é necessário o emplacamento.

Além disso, ela combina a alta velocidade de uma moto elétrica com a experiência esportiva de uma bicicleta elétrica, permitindo a troca livre entre os dois modos de condução de acordo com as preferências do ciclista.

O modelo apresenta função de bloqueio e desbloqueio inteligente com NFC. Em um toque, a bicicleta estará pronta para partida. Com outro, ela ficará seguramente travada.

O guidão possui uma tela LCD, onde exibe a velocidade atual, nível de carga da bateria, luzes dianteiras, indicadoras de direção e do freio, tudo em um único lugar.

A marca SUDU oferece serviço pós-venda completo, com centros de manutenção equipados com todas as ferramentas e peças necessárias. Eles garantem reparos rápidos em até 1 hora nas lojas, substituição gratuita de peças por um ano e manutenção gratuita por dois anos.

Para saber mais sobre a Audu A1 acesse https://bit.ly/3DCEz1l.

