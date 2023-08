Médico confirma Sánchez fora por 10 meses após pisão de Marcelo: 'Nunca vi algo assim'

02/08/2023 | 14:16



O zagueiro Luciano Sánchez, do Argentinos Juniors, ficará afastado dos gramados por pelo menos 10 meses após ser atingido por um pisão não internacional de Marcelo, do Fluminense, na noite de terça-feira, durante empate por 1 a 1 em jogo das oitavas de final da Libertadores. A estimativa foi feita por Alejandro Roncoroni, médico do clube de Buenos Aires, em coletiva de imprensa concedida nesta quarta.

"Nunca vi algo assim. É uma luxação completa no joelho. Praticamente uma separação entre o fêmur e a fíbula", explicou Roncoroni. Além disso, acrescentou que ainda há necessidade de obter um diagnóstico da condição dos meniscos do jogador argentino de 29 anos.

O pisão ocorreu enquanto Marcelo executava um drible. Ele passou rapidamente a bola do pé esquerdo para o direito, quando Sánchez tentou interceptar e acabou sendo atingido pelo jogador do Fluminense. A cena foi bastante forte, em razão da forma como a perna do zagueiro se curvou. O lateral brasileiro aceitou o vermelho e saiu de campo chorando, abalado por ter machucado o companheiro de profissão.

Marcelo foi ao vestiário ao fim da partida para se desculpar, mas Sánchez estava no hospital. Como não pôde dar entrevistas após a partida por causa da expulsão, conforme determina a regra da Conmebol, deixou uma mensagem de apoio ao adversário em suas redes sociais. "Hoje vivi um momento muito difícil dentro de campo. Sem querer, machuquei um companheiro de profissão. Quero te desejar a melhor recuperação possível, Luciano Sánchez. Toda força do mundo!", escreveu.

O perfil oficial do Argentinos Juniors respondeu e demonstrou respeito pela postura do jogador. "Somos rivais, não inimigos. Obrigado, Marcelo e Fluminense, pela preocupação", escreveu. "O futebol é maior, Força, Sánchez", respondeu a página oficial do clube carioca.