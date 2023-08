Obituário - 2 de agosto de 2023

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



02/08/2023 | 14:15



SANTO ANDRÉ

Bruna Paschoali Dias, 91. Natural de Santo André. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 27. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Marirrosa Alves da Silva, 88. Natural de Santo André. Residia na Vila Cardoso Franco, em São Paulo, Capital. Dia 27, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Maria Apparecida Martins, 86. Natural o Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valter Parizotto, 82. Natural de Santo André. Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 27. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Thomaz Bianchini Filho, 80. Natural de Potirendaba (SP). Residia na Vila Metalúrgica, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Delcio Justi, 78. Natural de Regente Feijó (SP). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Joaquim Macedo Novaes, 77. Natural de Jequié (BA). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Walter Celegati, 77. Natural de Andradas (MG). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 27, em santo André. Crematório Vila Alpina.

Clara Setsuko Aisawa Hara, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 27. Jardim da Colina.

Natalino Xavantte, 70. Natural de Santa Cruz do Rio Pardo (SP). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 27, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Bernardo da Silva Filho, 65. Natural de São Paulo, Capita. Residia na Vila Rica, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cícero Gomes de Sousa, 63. Natural de Novo Oriente (CE). Residia na Vila Buarque, em São Paulo, Capital. Dia 27, em São Bernardo. Cemitério Jesuíta, em Embu das Artes (SP).

Maurício Macarrão, 62. Natural de Santo André. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Comerciante. Dia 27. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Silvio Antão Fernandes, 59. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Engenheiro. Dia 27, em Santo André. Cemitério Gethsêmani, em São Paulo, Capital.

Ivanildo José Aciole, 47. Natural de Belo Jardim (PE). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Pedreiro. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ednaldo Brandão Pinho, 40. Natural de Feira de Santana (BA). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Comerciante. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

João Giannolli, 86. Natural do Cambuci, em São Paulo. Residia na Vila Dayse, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério de Vila Euclides.

Yara Myrian Pasini da Silva, 85. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 27. Cemitério de Vila Euclides.

Ernesto Biscassi, 83. Natural de São Simão (SP). Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Antonio Nogueira de Barros, 80. Natural de Sousa (PB). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 27. Jardim da Colina.

Elza da Silva, 76. Natural de São Caetano. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Elezenito Alves de Oliveira, 60. Natural de Poções (BA). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 27. Jardim da Colina.

Ivani Benedita Barbosa, 67. Natural de Socorro (SP). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Claudinei Taconi, 65. Natural de São Caetano. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 27. Jardim da Colina.

Giovanni Taddeu, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 27. Jardim da Colina.

Raimundo da Silva Evangelista, 57. Natural de Açucena (MG). Residia no Jardim Silvina, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Claudivânia Maria da Silva, 54. Natural de Timbaúba (BA). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério da Paulicéia.

Nelson Sérgio da Silva, 51. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.

Márcio Campos de Paula, 50. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 27. Jardim da Colina.

Alexandre Augusto dos Santos, 39. Natural de São Caetano. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Maria Martins Geraldo, 93. Natural de Presidente Bernardes (SP). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 27. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Osmar de Souza, 77. Natural de São Caetano. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 27. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Virgiana Constantino do Prado, 94. Natural de Botelhos (MG). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Nair Fernandes do Nascimento, 87. Natural de Pongai (SP) Residia na Vila Santa Tereza. Dia 27, em Diadema. Cemitério Bela Vista, em Osasco (SP).

Josefa de Oliveira, 72. Natural de Arapiraca (AL). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Pensionista. Dia 27, em Santo André. Jardim da Colina.

Manoel da Silva, 69. Natural da União dos Palmares (AL). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

José Dias de Sousa, 63. Natural de Paraibano (MA). Residia no bairro Eldorado. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Lindoci Rodrigues de Jesus Fonseca, 48. Natural de Mirangaba (BA). Residia no bairro Eldorado. Dia 27. Vale da Paz.

Paloma Meneses, sete anos. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Ipueiras (CE).

MAUA

Carmelo Ramon Montaldo, 80. Natural do Paraguai. Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Valdemiro Simões Coutinho, 80. Natural de Mauá. Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 27, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Altamiro Lobo, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Sonia Maria, em Mauá. Dia 27, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.