Pais de Bruna Marquezine falam sobre expectativa para Besouro Azul e atriz se emociona: Pegaram pesado

02/08/2023 | 14:10



No próximo dia 17 de agosto, o público poderá acompanhar Bruna Marquezine nas telinhas do cinema! A atriz, de 27 anos de idade, estará em Besouro Azul ao lado do ator Xolo Maridueña.

E se os fãs estão ansiosos para acompanhar a atriz na produção da DC, os pais da artista nem se fala! Para homenagear a herdeira, Telmo e Neide gravaram um vídeo falando da expectativa para o lançamento e do orgulho que estão sentindo.

- Tenho certeza que a Jenny vai ser um grande sucesso. Estamos há um ano esperando pela Jenny [personagem de Marquezine], pelo Blue Beetle. Não sei o que esperar de Blue Beetle, só sei que eu amo Blue Beetle há um ano. Tenho certeza de que vai ser um grande sucesso, porque foi feito com muito amor, por uma equipe maravilhosa. Eu amo Blue Beetle desde que foi anunciado que a Bruna estaria nele. A gente te ama muito, parabéns, filha, e parabéns para toda a equipe, disseram no vídeo que foi compartilhado por um fã-clube da atriz.

Claro que a linda homenagem chegou até Bruna, e ela rapidamente se pronunciou no Twitter com um vídeo chorando:

Como vocês fizeram eles falarem?????????? Os dois detestam aparecer.

Aí vocês pegaram pesado?, escreveu ela em outro momento.