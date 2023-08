Francia Raisa, ex-amiga de Selena Gomez, abre o jogo sobre doação de rim: - Ninguém me obrigou a fazer nada

02/08/2023 | 14:10



Lembra da história por trás da doação do rim de Francia Raisa para Selena Gomez quando a cantora estava sofrendo grandes problemas por conta do lúpus? Pois bem! Ela sempre levantou questionamentos por parte dos fãs e agora, para deixar as coisas claras, a atriz falou sobre o assunto no podcast Good Guys, apresentado por Josh Peck e Ben Soffer:

- Eu apenas senti em meu coração, eu sabia que era compatível. Eu sabia que isso ia acontecer. Ninguém me obrigou a fazer nada. Veio da bondade genuína do meu coração e tenho sido super abençoada desde então.

Francia, que ficou conhecida por participar de How I Met Your Mother, ainda falou que se considera uma pessoa melhor depois de ter feito o transplante, porque começou a se cuidar mais.

Para quem não lembra, Selena precisou de um rim devido a complicações de sua doença autoimune, lúpus, que pode causar inflamações em órgãos. As duas, que eram grandes amigas, se conheceram em 2007, mas após alguns anos da doação do órgão, pararam de se falar e se de seguir nas redes sociais. De acordo com o TMZ, o pai de Francia revelou que o afastamento rolou por Gomez não ter parado de consumir bebidas alcóolicas mesmo com todo o ocorrido. Eita!