Fernanda Gentil analisa eliminação do Brasil da Copa do Mundo Feminina: - É absurdo a gente sair nessa fase

02/08/2023 | 14:11



Milhões de brasileiros ficaram profundamente tristes com a eliminação do Brasil da Copa do Mundo feminina e celebridades chegaram a usar as redes sociais para lamentar o fato. Fernanda Gentil estava comentando o campeonato pela Cazé TV e decidiu compartilhar a sua mais sincera opinião sobre o resultado.

A jornalista esportiva começou explicando que, apesar da derrota, é preciso saber separar os fatores e não cobrar o resultado em troca da estrutura que as jogadoras receberam.

- Não sei se a gente tem mais a falar, mais a lamentar ou mais a cobrar. Mas, eu acho só importante a gente começar aqui a nossa resenha, eu queria só separar um pouco dois temas que eu acho bem perigoso a gente misturar, envolvendo principalmente a modalidade do futebol feminino, que é estrutura e cobrança.

Em seguida, ressaltou que estrutura e resultado em campo são duas coisas diferentes.

- A gente sabe que tem uma turma aí, graças a Deus minoria, mas que vai infelizmente a partir de hoje usar a frase: Agora que tem essa estrutura toda, vem e faz isso. Estrutura, se fosse sinônimo direto de sucesso, a gente tinha no masculino 22 títulos.

Fernanda ainda desabafou sobre a eliminação, mas voltou a frisar:

- Acho que a gente tem que separar os trilhos em paralelo, e só poder cobrar das jogadoras do futebol feminino um resultado completamente abaixo da média, do esperado, completamente inferior ao que elas vieram fazer aqui. Num grupo como esse, é absurdo a gente sair nessa fase, o que não acontecia desde 1995. Mas não [podemos] associar diretamente isso, e muito menos, o que é mais cruel e mais ingrato ainda, cobrar o resultado em troca da estrutura que elas têm, que a gente tanto bateu na tecla que é o mínimo, que é o básico. Seria difícil com a estrutura e impossível sem ela.