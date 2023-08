Amigos de Angus Cloud falam sobre sua alegria em festa, dias antes de sua morte

02/08/2023 | 13:11



Após a notícia da morte de Angus Cloud ser divulgada, muitos amigos do artista se manifestaram. A maioria contou como foi trabalhar com ele, mas, segundo o TMZ, um grupo de música próximo a ele deu uma festa dias antes e contou que o ator estava e foi muito legal com eles.

Em entrevista ao site, o grupo de rap MacArthur Maze revelou que Angus esteve na festa pelo último lançamento deles, que rolou três dias antes da morte do artista. De acordo com os rapazes, o humor do ator de Euphoria estava intacto e ele demonstrou muito apoio a eles. Em meio ao momento descontraído entre amigos, o jovem que tinha 25 anos de idade passou hidratante labial e todos riram porque, segundo os músicos, o momento foi inusitado.

Nas redes sociais, Cloud não era diferente e apoiava os amigos. Tempos antes da festa, o ator compartilhou vídeos falando da última novidade do grupo. Além disso, o eterno Fezco também teria se oferecido para aparecer em um vídeo clipe da MacArthur Maze, falando para eles que conhecia um cineasta muito bom que era próximo dele.

De acordo com o que disseram ao TMZ, todos os membros da banda ficaram chocados com a informação de que Angus morreu, na última segunda-feira, dia 31.