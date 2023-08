Paulinho da Viola é submetido a cirurgia e boletim médico revela que o músico passa bem

02/08/2023 | 13:10



Como você vem acompanhando, Paulinho da Viola deu um verdadeiro susto em seus fãs, seguidores, e claro, em sua família. O artista teve que ser recentemente internado para fazer uma cirurgia após a descoberta de um tumor no intestino.

E por meio das redes sociais, a equipe de Paulinho da Viola está fazendo de tudo para manter todo mundo bem informado do que anda acontecendo com a saúde do músico. E durante a tarde da última terça-feira, dia 1º, um novo boletim médico foi divulgado revelando que ele teve uma boa evolução após a cirurgia.

O paciente Paulo Cesar Baptista de Faria (Paulinho da Viola) foi internado ontem na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, devido a um sangramento digestivo cujos exames revelaram como etiologia um GIST de intestino delgado. Com esse diagnóstico, foi sumetido a uma enterectomia para tratamento dessa lesão. A operação transcorreu normalmente e o paciente passa bem.