Microfone que Cardi B arremessou em fã vai a leilão; lucro irá para caridade

02/08/2023 | 13:03



Enquanto Cardi B enfrenta as consequências por arremessar o microfone em um fã no último sábado, 29, a produtora de áudio The Wave, dona do objeto atirado, aproveitou para leiloar o item.

A empresa, que forneceu o suporte de áudio na casa noturna Drais Nightclub, confirmou que o microfone ainda funciona mesmo após o impacto. Em entrevista ao TMZ, o dono da The Wave, Scott Fisher, contou que o objeto foi fácil de localizá-lo depois do ocorrido, porque está adesivado com uma fita crepe com a palavra "main" na parte inferior.

O microfone Shure foi a leilão no site eBay, pelo lance inicial de US$ 500, cerca de R$2400 na cotação atual. Segundo Fisher, o objeto custou o dobro desse valor originalmente. Com mais de 60 ofertas, o microfone já recebeu um lance de aproximadamente R$ 358 mil. O empresário ainda alegou que o lucro desse leilão será dividido entre duas instituições de caridade: o Wounded Warrior Project e o Friendship Circle Las Vegas.

Cardi B ainda não se pronunciou sobre o fato. De acordo com testemunhas, a rapper havia solicitado que membros da plateia a refrescassem no calor, mas após ser atingida por uma bebida com gelo, reagiu arremessando o microfone. A fã já prestou queixas no Departamento de Polícia de Las Vegas.