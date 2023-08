Testamos: Maono HD300T e Maonocaster AME2 são ideais para lives e podcasts

Beatriz Ceschim

Do 33Giga



02/08/2023 | 12:55



Podcasts, lives e gravações se tornaram algo comum no dia a dia de muitas pessoas. Um item importante para produzir bons conteúdos é um microfone de qualidade. Em busca de um produto diferenciado, o 33Giga testou o Maono HD300T. Para trazer uma experiência ainda mais interessante para a produção de mídias, a avaliação desse dispositivo foi feito em conjunto com a mesa Maonocaster AME2.

Maono HD300T

Maono HD300T

O aparelho da Maono é uma boa opção para quem deseja uma boa qualidade de som. É um ótimo microfone de mesa, que conta com uma entrada USB/XLR, que pode ser conectada na mesa Maonocaster ou diretamente no computador.

O Maono HD300T vem totalmente desmontado na caixa, mas a configuraçãoé bem simples. A base é toda de metal, o que promove mais firmeza para a peça. Dessa forma, o microfone não fica instável. O aparelho ainda vem com um shock mount e um pop filter para reduzir ruídos na gravação.

Outra coisa que ajuda na diminuição de sons de fundo é o fato do Maono HD300T ser um microfone cardióide. Esse modelo impossibilita vazamentos e captações indesejadas. Assim, os usuários conseguem fazer gravações fora de um estúdio específico e obter resultados de qualidade.

Durante os testes, foi possível perceber que o som realmente é bem limpo. E apesar da poluição sonora no exterior, o microfone impediu a captação desses barulhos. Além disso, o dispositivo é compacto, não ocupando muito espaço na mesa – logo, é ideal para quem tem uma área de trabalho menor.

Raio-X Nome: Maono HD300T

Conectividade: USB-C / XLR

O que anima: Base firme, duas possibilidades de entrada e redutores de ruído

O que decepciona: Instruções são um pouco confusas, não tem opções de cores e a haste do pop filter é um pouco frágil

Site oficial: aqui

Maonocaster AME2

Maonocaster AME2

A mesa de som da Maono foi uma surpresa. Apesar de pequena, o aparelho é muito funcional e tem diversas ferramentas para produção de músicas e outros conteúdos. O item conta com botões personalizáveis, em que o usuário pode gravar o som desejado e utilizá-lo com mais facilidade.

O dispositivo conta com entrada XLR para microfones, mas não é compatível com aparelhos que usem entrada USB. Além disso, apesar de poder conectá-la a smartphones, não é uma boa ideia fazê-lo em iPhones já que a qualidade do som não fica tão boa. Em Androids, por outro lado, as captações foram ótimas.

Como a mesa conta com entradas XLR, USB-C e LIVE-OUTPUT, é possível conectá-la a smartphones, tablets, computadores e monitores. Desse modo, as pessoas podem usá-la para participar de lives, podcasts ou gravações em geral.

O manual disponível na caixa não está disponível em português, o que pode dificultar um pouco no começo do uso. Entretanto, com o tempo, é super fácil de se adaptar às ferramentas do aparelho e usá-lo sem grandes dificuldades.

Como já comentado, a mesa de som não é muito grande, fazendo um bom par com o microfone HD300T. A Maonocaster AME2 ainda conta com 2000 mAh de bateria, que possibilita cerca de oito horas ininterruptas de uso.

O dispositivo também tem efeitos e moduladores de voz, botão para redução de ruído, controles para ajuste dos microfones, uma entrada para instrumentos (como guitarra e baixo) e duas entradas para fones de ouvido. É uma opção interessante e compacta para quem deseja começar no ramo ou melhorar a qualidade de podcasts e lives.

Raio-X Nome: Maonocaster AME2

Conectividade: USB-C / Bluetooth 4.2

Capacidade da bateria: 2000 mAh

Tempo de uso continuo: até 8 horas

O que anima: Som limpo, botões personalizáveis e boas opções de conectividade

O que decepciona: Manual em outras línguas, necessidade de adaptação e bateria pequena

Site oficial: aqui