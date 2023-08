Microfone que Cardi B arremessou em mulher vai ser leiloado

02/08/2023 | 11:10



Hoje em dia, tudo que uma celebridade toca vira mina de dinheiro - e o microfone de Cardi B não passou ileso. O objeto ficou conhecido após a cantora arremessá-lo em uma mulher que estava na plateia de seu show em Las Vegas, nos Estados Unidos. Agora, o microfone será leiloado e o lucro destinado à caridade.

De acordo com o TMZ, a produtora de áudio The Wave In Sin City, responsável pela maioria das casas de shows em Vegas, afirmou que foi fácil rastrear o item no meio da multidão pois ele tinha uma etiqueta branca escrita MAIN. Com isso, Scott Fisher, o proprietário, verificou que o microfone ainda funcionava e decidiu dar um fim diferente para ele.

Custando originalmente mil dólares, cerca de cinco mil reais, o lance inicial do aparelho será de 500 dólares, quase dois mil e quatrocentos reais. Para quem não se lembra, Cardi B estava se apresentando quando uma mulher jogou um copo cheio de líquido, que parecia bebida alcoólica, na artista. Irritada e sem pensar duas vezes, Cardi arremessou o microfone na moça.