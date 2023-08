Protestos a favor de Meninos e Meninas de Rua e Vila da Paz acontecem em S.Bernardo

Thainá Lana



02/08/2023 | 10:27



A Câmara de São Bernardo é palco de dois protestos contra o governo do prefeito Orlando Morando (PSDB). Manifestantes criticam a decisão da gestão tucana de desalojar o Projeto Meninos e Meninas de Rua e despejar famílias da Vila da Paz.

Cerca de 200 pessoas partiram para a Praça Samuel Sabatini, onde fica o Paço Municipal e a Câmara, com cartazes na mão com críticas ao chefe do Executivo. Os munícipes acompanham a sessão no Legislativo – os trabalhos voltaram nesta quarta-feira após período de recesso dos vereadores.

Conselheiro da associação de moradores da Vila da Paz, Marcos Vinicius Araújo, 34 anos, pediu ajuda dos vereadores. “Não temos nada contra o prefeito. Não queremos bater de frente com ele. Mas que tenha uma ação social. Tudo tem sido bastante assustador. A gente se sente muito abandonado na situação da moradia”, disse o munícipe.

Nesta semana, agentes da GCM (Guarda Civil Municipal), a pedido do Executivo, foram à Vila da Paz, que fica na divisa com Diadema, para derrubar os barracos. As famílias apontam falta de ordem de despejo e ausência de política assistencial – VEJA MAIS AQUI.

Coordenador geral do projeto Meninos e Meninas de Rua, Marco Antônio da Silva, mais conhecido como Markinhos, também fez uso da tribuna para questionar a decisão da Justiça, a pedido do governo Morando, para tirar o projeto do endereço onde ele funciona desde 1994, na Rua Jurubatuba – CONFIRA AQUI.

“Nós não podemos simplesmente fechar essa entidade. Ali tem material histórico, tem muita política pública aplicada. Peço aos vereadores que vão visitar a nossa entidade. Não é partir para o confronto. Peço para que os senhores sejam mediadores. A solução para os direitos humanos de São Bernardo é manter o Projeto Meninos e Meninas de Rua”, disse.