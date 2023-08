Editorial: É, não deu para o Brasil

Cleber Ferrette



02/08/2023 | 10:05



É, não deu. Mais uma vez a nossa Seleção Feminina de futebol fica pelo meio do caminho. E dessa vez, muito precocemente. Na Copa do Mundo que está sendo disputada na Austrália e Nova Zelândia, vimos um time pouco ousado, sem poder ofensivo e cometendo erros primários.

Pia Sundhage não foi capaz de tirar aquele algo a mais das nossas meninas. Faltou alegria, faltou a ginga, o despojamento. Enfim, faltou ser o Brasil.

Não é hora de caça às bruxas. Sabemos das lutas diárias enfrentadas por essas meninas, das guerras diárias da modalidade. Porém, também chegou a hora de olhar por aquelas que estão perdidas nos rincões desse País chutando bola sem as mínima condições estruturais. Tem muitos talentos escondidos por ai.

Que essa história sirva de lição, que investidores percebam o potencial do futebol feminino e que os altos índices de audiência alcançados pela TV e por canais de YouTube nesse Mundial, motivem dirigentes, empresários, clubes e CBF (Confederação Brasileira de Futebol) a olharem cada vez mais com carinho para a modalidade. Que as disparidades com o futebol masculino diminuam e que, a partir de agora, possamos ver mais planejamento.

A mulher é uma fonte inesgotável de força. A dor vai passar. Elas vão levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Podem acreditar. As Olimpíadas 2024 é logo ali.