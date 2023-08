Prefeitura de Mauá realiza ato de lançamento da Lei Paulo Gustavo

Da Redação



02/08/2023



A Prefeitura de Mauá promove nesta quinta-feira (3) o lançamento da Lei Paulo Gustavo na cidade. O evento será realizado a partir das 19h, no Teatro Municipal, e vai contar com a presença do prefeito Marcelo Oliveira (PT) e representantes do movimento cultural. A legislação foi criada para garantir ações emergenciais em virtude das consequências do impacto da pandemia da Covid no setor cultural no Brasil e recebeu o nome do ator e comediante Paulo Gustavo, que foi vitimado pela doença em maio de 2021.



Também amanhã, entra no ar um site que vai reunir todas as informações com o andamento do plano de ação apresentado pelo município, junto ao Ministério da Cultura, e aprovado para implementação dos recursos provenientes do Decreto Federal 11.525, de 11 de maio de 2023, conhecido como Lei Paulo Gustavo. O valor do recurso é de R$ 3.583.991,79.



A elaboração do plano de ação teve a participação popular como marca, com a apresentação de formulário digital para registro de propostas de aplicação de recursos, consulta pública e reuniões presenciais com a comunidade cultural e artística do município. Os critérios de seleção envolvem as relações sociais da comunidade artística, considerando desafios históricos e possibilidades futuras de desenvolvimento.



Os recursos serão investidos no apoio a produções audiovisuais, salas de cinema, formação, qualificação e difusão neste segmento; além de mostra envolvendo dança, circo, teatro, arte urbana, arte popular, literatura, artesanato, gastronomia e patrimônio cultural.