Paulo Serra vistoria obras da Unidade de Saúde São Jorge

02/08/2023 | 09:58



O prefeito de Santo André, Paulo Serra, vistoriou a US (Unidade de Saúde) Cidade São Jorge, nesta terça-feira (1). O local está passando por obras de modernização que fazem parte do projeto Qualisaúde. Mesmo com as intervenções, a unidade estava atendendo o público, porém, a partir da semana que vem, será fechada totalmente para que as obras possam avançar. O prazo para conclusão é de 120 dias.



Em sua visita, o prefeito falou sobre a necessidade de reforma e modernização da unidade, uma vez que o prédio é antigo, com cerca de 20 anos, e já apresentava uma série de problemas. O prefeito também informou que os atendimentos aos usuários da unidade serão feitos, temporariamente, no CEU (Centro Educacional Unificado) Jardim Marek.



Já o secretário de Saúde, Gilvan Ferreira de Souza Júnior, falou sobre os investimentos dessa modernização. “No total, são R$ 2,4 milhões, sendo R$ 2 milhões arrecadados e 400 mil do Tesouro.” Este dinheiro arrecadado, mencionado pelo secretário, é proveniente do Governo do Estado de São Paulo.



Paulo Serra explicou a importância desta parceria. “A relação do governo com a cidade tem que ser institucional. Ela é muito importante. Nós temos brigado, no bom sentido, para ter os mesmo recursos de outras cidades, considerando que Santo André é uma referência na área da Saúde”, diz.



As intervenções realizadas vão desde a troca do telhado até o piso, pintura geral, reorganização de fluxos e requalificação de espaços internos. Serão resolvidos ainda problemas hidráulicos e na caxilharia de portas e janelas, visando aumentar a comodidade e a segurança da unidade.