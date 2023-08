Atletas da região esperam que Copa deixe legado bom

João Tollotti

Especial para o Diário



02/08/2023 | 09:55



A Copa do Mundo Feminina, certamente, deverá provocar um boom de adeptas e aumentar consideravelmente o número de atletas da modalidade. Esse é um fenômeno que geralmente acontece quando realizados grandes eventos que têm repercussão midiática, seja no futebol, tênis, natação, vôlei, entre outras. Considerando, por exemplo, as audiências alcançadas pela TV Globo e por alguns canais no Youtube nessa Copa Feminina, não é exagero afirmar que a competição deixará um legado interessante.



A modalidade está em um processo de lenta evolução no Brasil. Ainda que de forma amadora, poucos são os locais que fomentam a prática do esporte. Mesmo em relação aos times profissionais, os investimentos ainda ficam aquém do esperado. As equipes masculinas são sempre prioridades. Raras são as exceções.



No Grande ABC, poucos são os exemplos, como o Esporte Clube São Bernardo e a AD São Caetano, que mantém as duas modalidades. O futebol feminino do São Bernardo já está caminhando para completar o seu segundo ano. Atualmente, o clube disputa o Campeonato Paulista, incentivo que a jogadora Natália Luana vê com bons olhos. “A estrutura é fora de série”, diz. A meio-campista, que já passou pela Portuguesa, espera que a Copa do Mundo abra os olhos de mais clubes e empresários e prevê melhores investimentos a partir de agora. “Essa Copa será histórica em todos os aspectos. Não só pela projeção da nossa seleção, mas também para atrair mais olhares para a modalidade”, avalia.



Já a jogadora do São Caetano, Isabele Cristine, entende que o Mundial poderá acabar com muitas limitações do futebol feminino. “Nossas jogadoras poderão ser referências para muitas meninas. Espero que através desta Copa a modalidade seja mais valorizada”, fala. O técnico do futebol feminino do EC São Bernardo, Prisco Palumbo, também está nessa expectativa. Para ele, esse Mundial certamente acarretará em boa evolução para a modalidade. “Estou torcendo muito para nossas meninas trazerem essa taça. Isso ajudaria demais não só o futebol, mas todos os departamentos envolvidos com a modalidade”, destaca.



Na opinião da jornalista Natália Santana, especialista na modalidade, entende que os investimentos nas categorias de base são fundamentais. Para ela, a CBF (Confederação brasileira de Futebol) também deve ser cobrada nesse processo. “Cobramos os clubes, mas precisamos fazer o mesmo com a a CBF, para que todos possam evoluir juntos." observa. (colaborou Cleber Ferrette)