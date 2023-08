Campos Neto participa na Câmara de homenagem ao avô e economista Roberto de Oliveira Campos

02/08/2023 | 09:55



O Banco Central (BC) informou nesta quarta-feira, 2 que o presidente do órgão, Roberto Campos Neto, participa na Câmara dos Deputados de sessão solene em homenagem ao 106º aniversário de nascimento do economista e ex-deputado federal Roberto de Oliveira Campos. O presidente do BC é neto do homenageado.

A assessoria do BC informou que está previsto um breve discurso de Campos Neto durante o evento, marcado para começar às 10 horas e terminar às 11 horas.

A fala de Campos Neto deve se ater à homenagem, já que a diretoria da autoridade monetária brasileira está no chamado "período de silêncio" em virtude da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) iniciada ontem e que se encerra hoje com decisão sobre a taxa básica de juros, a Selic, atualmente em 13,75%.