Da Redação



02/08/2023 | 09:54



É preciso escutar para avançar. Foi com essa premissa que, ainda em 2017, a Prefeitura de Santo André organizou o 1º Meeting Empresarial da cidade. Naquela ocasião, o prefeito Paulo Serra (PSDB), que acabara de assumir os trabalhos à frente do Executivo, queria ouvir os empresários do município para construção de políticas públicas sólidas para recuperar a economia andreense. Eram tempos em que Santo André via fugas de empresas e fechamento de postos de trabalho, em contraste com a pujança vivida pelo município na segunda metade dos anos 1990. Ali foi possível traçar rotas sólidas para a recuperação econômica local, que seria gradual, mas necessitava ser constante.



Hoje pela manhã, Santo André organiza seu 5º Meeting Empresarial. A consolidação do evento é um ponto positivo da Prefeitura, de seguir ouvindo os empresários da cidade, a despeito de políticas públicas do setor já terem seu DNA. Porque deixar de sentir o termômetro empresarial seria retroceder em uma proposta acertada. Não à toa que a expectativa da Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego de Santo André é atrair 1.000 executivos de negócios – o dobro do registrado no primeiro meeting, seis anos atrás. Os números comprovam que a classe empresarial também vê nesse encontro uma oportunidade de construir uma Santo André melhor junto do poder público.



A atividade, que será realizada no Cine Theatro Carlos Gomes, tem como protagonista o velejador Amyr Klink, que comentará a respeito da potência do empreendedorismo em novos momentos da economia. Além de desbravar os mares de todo o mundo, Klink virou referência por transformar em palavras a fórmula de superar obstáculos e como não se acomodar diante de bons resultados. Como ele costuma dizer, “a zona de conforto é um lugar maravilhoso, mas nada cresce lá”. Personagem mais do que necessário para mostrar que Santo André está no caminho certo da economia e que é preciso seguir com velas içadas para manter um crescimento sustentável e evitar regressos econômicos.