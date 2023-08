BMW iX M60: elétrico está à venda no Brasil por mais de R$ 1 mi

Da Redação

Do 33Giga



02/08/2023



Lançado no Brasil no início de 2022, o BMW iX elevou o patamar do segmento de veículos elétricos no país. Com o maior alcance dentre todos os carros com esse tipo de propulsão à venda em solo brasileiro, o modelo ganha mais uma versão, desta vez com desempenho aprimorado – o BMW iX M60.

O modelo, que já está à venda nas concessionárias e passa a ser o carro elétrico mais potente da BMW no Brasil, tem 619 cv e mais de 1.000 Nm de torque. O preço parte de R$ 1.101.950.

Visualmente, a versão M60 segue as linhas das versões já à venda do BMW iX no Brasil, a xDrive50 e xDrive40. Os diferenciais estão em alguns detalhes, que tornam o modelo ainda mais exclusivo.

As rodas de 22 polegadas, por exemplo, têm design inédito. Nos freios M Sport, as pinças são pintadas de Dark Blue. Além disso, o BMW iX M60 tem acabamentos externos em Titanium Bronze Finish, aumentando o requinte visual e deixando o modelo ainda mais elegante.

A grade, assim como nas versões já à venda, segue sendo um dos destaques. Produzida com nanotecnologia, é capaz de se recuperar pequenos danos por conta própria. Responsável por proteger boa parte dos sistemas semiautônomos e de segurança ativa que equipam o BMW iX, a grade guarda outra tecnologia.

Pequenos filamentos de aquecimento são responsáveis por limpar e/ou secar a superfície para manter todos os sistemas com as melhores condições de funcionamento.

BMW iX M60: propulsores

Equipado com dois motores, um no eixo dianteiro e um no eixo traseiro, o BMW iX M60 tem tração integral xDrive de série. São 619 cv de potência e incríveis 1.015 Nm de torque instantâneo disponíveis diretamente no pedal da direita. São 96 cv e 250 Nm de torque a mais do que a versão xDrive50, que já era referência da categoria em termos de desempenho e eficiência.

Com esse conjunto, o BMW iX M60 acelera de 0 a 100 km/h em apenas 3,8 segundos, enquanto a velocidade máxima é limitada a 250 km/h para preservação da bateria. Além de se tornar o carro elétrico mais potente à venda pela BMW no Brasil, desbancando o posto que era ocupado até então pelo BMW i4 M50 (544 cv), o iX M60 passa a ser o carro com maior aceleração da BMW à venda no país, dividindo o topo com o BMW X6 M, que também arranca de 0 a 100 km/h nos mesmos 3,8 segundos.

Com bateria de capacidade total de 111,5 kWh, o BMW iX M60 tem alcance de 431 quilômetros no ciclo de testes do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV). Vale destacar que o BMW iX M60 vem de série com dois carregadores – um Flex Charger portátil de até 11 kW e uma BMW Wallbox de até 22 kW.

Os carregadores possuem padrão de tomada tipo-2, internacional, compatível com todos os veículos BMW.

Por dentro, o modelo é equipado com BMW Curved Display, uma incrível tela curva composta por uma tela de informações de 12,3 polegadas atrás do volante e outra tela de 14,9 polegadas que faz o papel de central multimídia.

O sistema torna a condução muito mais agradável. A menor, programável em design e itens de controle do veículo, fica responsável por exibir informações do painel de instrumentos, enquanto a maior faz a função de sistema de entretenimento do BMW iX, e tem compatibilidade com Apple Car Play e Android Auto.

Com um interior completamente clean e minimalista, o utilitário aposta na intuitividade do sistema Shy Tech. É possível controlar as funções do sistema multimídia por comandos de voz, gestos, tato ou da forma mais tradicional, por meio dos botões no console central.

Lista de equipamentos

Tratando-se de uma versão top de linha de um modelo flagship, o BMW iX M60 tem uma lista de equipamentos extensa. O ar-condicionado, por exemplo, é ajustável em quatro zonas, tem comandos touchscreen e filtro de nanofibra para purificar o ar da cabine.

O sistema de som da renomada Bowers & Wilkins Diamond Surround tem 30 alto-falantes – inclusive dentro dos bancos –, 1.615W de potência e função 4D, que possibilita uma experiência sonora incrível.

Outro destaque é o teto-solar panorâmico, que não tem cortina para proteção solar. Com uma tecnologia inédita em carros vendidos no Brasil, basta tocar em um botão para que o vidro se torne fosco e ofereça conforto luminoso e isolamento térmico para os ocupantes.

A tecnologia usa eletricidade para acionar uma membrana interna do vidro que se torna translúcida a ponto de escurecer a cabine, proporcionar sombra e controlar a temperatura do ambiente. Essa tecnologia é usada também nas janelas dos aviões da Boeing, como o moderno 787 Dreamliner.

Além da proteção acústica para pedestres, o BMW iX também possui sons para aumentar a emoção de quem está ao volante. Chamada de BMW IconicSounds Electric, a função inclui trilhas compostas pelo renomado Hans Zimmer para proporcionar ainda mais conexão emocional entre os ocupantes e o veículo.

No quesito auxílio e proteção do motorista e passageiros, o BMW iX vem equipado com o sistema Driving Assistant Professional. Ele engloba uma série de assistentes, como ACC (Controle de Velocidade de Cruzeiro Ativo) e o Lane Keeping Assistant.

Com eles acionados, o BMW iX se comporta como veículo semiautônomo, acelerando, freando e com capacidade de fazer curvas. Para isso, cinco câmeras, cinco sensores de radar e 12 sensores ultrassônicos são usados ??para monitorar os arredores do veículo.

Com o Parking Assistant Professional, o BMW iX estaciona 100% sozinho. Não há mais a necessidade sequer de acelerar ou frear. Basta o motorista ativar o sistema e acompanhar as manobras pela tela do sistema multimídia por meio das câmeras. Há ainda alertas visuais e sonoros, de condições de tráfego cruzado, riscos de colisão traseira, mudanças involuntárias de faixa de rolamento e controle e prevenção de aproximação frontal, entre outras funções.

Entre os equipamentos disponíveis, destaque para a Digital Key Plus que substitui as chaves físicas do veículo para a abertura das portas e ignição do motor. Com a mais nova, rápida e segura tecnologia, chamada de UWB (banda ultra larga), não há mais a necessidade de aproximar o smartphone ou smartwatch da maçaneta do veículo para abri-lo e do carregador sem fio para ligar o motor.

Há ainda a Realidade Aumentada BMW, que utiliza as câmeras do iX para projetar uma espécie de realidade aumentada na tela multimídia e facilitar a visualização do motorista em determinadas situações, como de estacionamento, por exemplo.

O modelo conta ainda com outra função impressionante ligada ao sistema de navegação do modelo. Assim que o motorista insere o seu destino, o carro recalcula o alcance máximo possível, de acordo com o nível da bateria, por meio do cruzamento de algoritmos de topografia e trânsito.

Primeiro carro inteligente do Brasil, a versão M60 do BMW iX conta com algumas funções curiosas. O sistema de regeneração de energia dos freios, por exemplo, funciona diretamente interligado aos sistemas do carro e é capaz analisar o mapa de GPS por onde o carro está transitando.

Se detectar, por exemplo, uma situação na qual o motorista será efetivamente obrigado a frear, como um cruzamento, o carro, automaticamente, aumenta o sistema de regeneração de energia. Dessa forma, o motorista usa menos o sistema de freios e, ao mesmo tempo, recupera mais energia para as baterias.

Outro exemplo de inteligência do BMW iX se refere à rotina do motorista. Com a Assistente Pessoal Inteligente BMW (Intelligent Personal Assistant), o veículo é capaz de analisar o caminho que está sendo feito, cruzar com os dados de horário e destino, para ter ações espontâneas que já foram feitas previamente pelo condutor, como por exemplo, abrir sozinho o vidro do motorista para abrir o portão eletrônico da residência.

O assistente é capaz de executar inúmeras funções no veículo ou explicar o funcionamento de equipamentos. A ativação acontece a partir do comando de voz com a frase “Olá BMW” e o motorista ainda pode definir outro nome para a Assistente Pessoal.