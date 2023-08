Dan Valbusa, baterista do Cine, está internado para tratar câncer: Isolado

02/08/2023 | 09:10



Há sete anos longe dos palcos, a banda Cine levou os fãs à loucura ao anunciarem apresentações no Festival Replay, mas nem tudo são flores. O baterista Dan Valbusa publicou nas redes sociais que está internado tratando um câncer.

Na última terça-feira, dia 1, o músico, de 35 anos de idade, compartilhou fotos no hospital e escreveu:

Registro do dia que eu virei um X-Men radioativo! Internado e isolado no hospital essa semana para o tratamento com iodo radioativo!

A nova etapa de tratamento é uma continuidade, já que Valbusa passou por uma cirurgia para a remoção a tireoide.

Às vezes, a gente ativa o piloto automático na correria e esquece de dar uma atenção para a saúde! Fazia cinco anos que eu não dava aquele check-up geral. Recentemente, fiz alguns exames e o médico notou que a minha tireoide estava desregulada e, com isso, pediu um ultrassom e detectamos um nódulo, fiz a punção desse nódulo e o resultado foi um câncer papilífero. É um susto, mas por sorte é um dos mais comuns!, disse em 4 de maio.