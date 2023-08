MP libera R$ 140 mi em crédito extraordinário para apoio das Forças Armadas em terras indígenas

02/08/2023 | 08:17



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou medida provisória que abre crédito extraordinário em favor do Ministério da Defesa no valor de R$ 140,230 milhões. O recurso irá bancar o emprego das Forças Armadas em apoio a ações emergenciais em terras indígenas. A MP está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, dia 2.