Influenciadora russa morre aos 39 anos após se submeter a dieta extrema

02/08/2023 | 07:37



A influenciadora digital russa Zhanna Samsonova, conhecida também como Zhanna DArt, morreu aos 39 anos na Malásia, segundo o New York Post. Ela ficou famosa nas redes sociais por viver sob dieta a base de frutas exóticas, brotos de sementes de girassol, sucos e smoothiese, e frequentemente ensinava receitas baseadas em alimentos naturais crus.

Amigos de Zhanna relataram ao veículo que ela teria morrido no dia 21 de julho, após sofrer de inanição causada pela alimentação radical. A influenciadora teria procurado tratamento médico quando a situação piorou, mas não adiantou.

"Alguns meses atrás, no Sri Lanka, ela já parecia exausta, com as pernas inchadas e vazando linfa. Eles a mandaram para casa para procurar tratamento. No entanto, ela fugiu novamente. Quando a vi em Phuket (Tailândia), fiquei horrorizado", disse um amigo não identificado ao Newsflash.

"Eu morava um andar acima dela e todos os dias temia encontrar seu corpo sem vida pela manhã. Eu a convenci a procurar tratamento, mas ela não resistiu", acrescentou.

A mãe de Zhanna, Vera, atribuiu a morte da filha a uma "infecção semelhante à cólera". No entanto, a causa oficial ainda não foi declarada. Segundo o site RTVI, Vera ainda disse que a influenciadora não reclamou a respeito de problemas de saúde nos dias anteriores à sua morte.

Ela chegou a afirmar que vivia de uma "dieta completamente crua" nos últimos quatro anos e consumia apenas "frutas, brotos de sementes de girassol, smoothies de frutas e sucos". A alimentação radical não contava com nenhum tipo de acompanhamento profissional.

Outro amigo de Zhanna ressaltou que ela estava "derretendo diante de nossos olhos, mas acreditava que estava tudo bem". "Somente seus olhos alegres e cabelos lindos compensavam a visão terrível de um corpo torturado pela idiotice. Perdoe-me se isso soa duro", falou à publicação.