Bolsas da Ásia fecham em baixa, após rebaixamento dos EUA pela Fitch

02/08/2023 | 07:01



As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta quarta-feira, 2, à medida que o rebaixamento da nota de crédito dos EUA pela Fitch pesou no sentimento de investidores.

Liderando as perdas na Ásia, o Hang Seng caiu 2,47% em Hong Kong, a 19.517,38 pontos, enquanto o japonês Nikkei recuou 2,30% em Tóquio, a 32.707,69 pontos, amargando a maior queda diária desde 20 de dezembro do ano passado, o sul-coreano Kospi cedeu 1,90% em Seul, a 2.616,47 pontos, e o Taiex apresentou baixa de 1,85% em Taiwan, a 16.893,73 pontos.

Na China continental, os mercados tiveram perdas mais contidas: o Xangai Composto recuou 0,89%, a 3.261,69 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 0,28%, a 2.056,06 pontos.

No começo da noite desta terça-feira, 1, a Fitch cortou o rating dos EUA, de AAA para AA+, com a previsão de que a situação fiscal da maior economia do mundo deverá se deteriorar nos próximos três anos.

Em reação, a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, disse que o rebaixamento da Fitch se baseou em "dados desatualizados", ressaltando que a economia americana se recuperou rapidamente da recessão deflagrada pela pandemia de covid-19.

Na Oceania, a bolsa australiana foi também pressionada pelo "fator Fitch", sofrendo a maior perda em um único pregão em quase um mês. Em Sydney, o S&P/ASX 200 caiu 1,29%, a 7.354,60 pontos. *Com informações da Dow Jones Newswires.