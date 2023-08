Corinthians vira sobre o Newell?s na Sul-Americana com brilho de Luxemburgo e Carlos Miguel

01/08/2023 | 23:37



O Corinthians entrou em campo nesta terça-feira destinado à vitória na Neo Química Arena. Em campo, percalços tiraram a tranquilidade do torcedor na etapa inicial, mas a visão de jogo de Vanderlei Luxemburgo falou mais alto no segundo tempo, assim como a gana dos atletas, e os donos da casa buscaram a virada por 2 a 1 sobre o Newells Old Boys no jogo de ida das oitavas de final da Copa sul-americana.

Com a vantagem estabelecida, o Corinthians agora joga por um empate no jogo de volta, que acontece em Rosário, na próxima terça-feira, novamente às 21h30. Uma vitória por um gol de diferença da equipe argentina, levará o duelo para as penalidades. O Newells precisa de um triunfo por dois gols de diferença ou mais para chegar às quartas de final diretamente.

Perda de foco castiga Corinthians nos acréscimos, após 1º tempo propositivo

O jogo começou elétrico. Cássio evitou sustos, mas quem realmente se dedicou a abrir o marcador em Itaquera foi o Corinthians. A pressão alvinegra resultou em lances perigosos, mas faltou capricho em algumas finalizações. Fagner, Maycon, Bidu e Yuri Alberto ameaçaram a meta argentina. O Newells não conseguiu sair do campo de retaguarda, a não ser em jogadas esporádicas.

A ausência de Róger Guedes, negociado com o Al-Rayyan do Catar, não foi muito sentida. Luxemburgo levou a campo uma equipe mista pela primeira vez na Sul-Americana. Nos jogos anteriores, os garotos da base foram os responsáveis por liderar o conjunto alvinegro. Diante de um rival mais forte e com a perspectiva positiva de lutar pelo título continental, o técnico optou por reformular o time.

À beira de campo, um show à parte com a intensidade dos gritos e gestos do técnico argentino Gabriel Heinze. Ex-lateral de sua seleção, o treinador se notabiliza pelo estilo espalhafatoso. Puxou os cabelos, pulou e berrou a cada vez que se descontentou com alguma falha da equipe de Rosário, onde Messi deu seus primeiros toques na bola.

Nos minutos finais do primeiro tempo, Cássio foi quem assustou a torcida do Corinthians ao reclamar de uma lesão no tornozelo, provocando apreensão. Mas o clima esquentou de vez após uma sequência de disputas duras, que energizaram o time argentino e provocaram uma perda de foco do time alvinegro.

Com nova postura nos acréscimos, o Newells se aproveitou de descuido da defesa do Corinthians e, em boa jogada pela beirada do campo, encontrou um passe rasteiro para trás. Portillo chegou batendo de primeira, sem chances para Cássio. Placar aberto aos 49 do primeiro tempo, punindo o time que mais criou, mas a eficácia falou mais alto do lado argentino.

REAÇÃO

Na volta do intervalo, de fato Cássio precisou deixar o campo por precaução, dando lugar a Carlos Miguel. O Corinthians se manteve com a mesma postura do primeiro tempo. Trabalhando a posse de bola e empurrando o Newells para o campo de defesa. A equipe argentina jogou com uma linha de cinco jogadores na defesa. Só passes rápidos eram capazes de desconcertar o Newells.

Aos 8 minutos, uma jogada de improviso e velocidade apareceu. Yuri Alberto escorou de coxa para a grande área em direção a Ruan, que foi levemente deslocado por Mansilla. O árbitro uruguaio não pestanejou e apontou a marca do pênalti. Yuri Alberto foi para a cobrança e deixou tudo igual em Itaquera.

A cada minuto, a virada ganhava contornos mais reais. E com dedo de Luxemburgo, que colocou Ángel Romero e Wesley em campo. O Corinthians usou o feitiço contra o feiticeiro, usando as mesmas armas do Newells. Em jogada pela ponta esquerda, Romero conseguiu um belo cruzamento para trás, achando Wesley. O jovem de 18 anos emendou e deixou o time da casa em vantagem.

O marcador favorável não inibiu o ímpeto corintiano, que sentia no clima do estádio o conforto para buscar um placar mais elástico. Ao Newells não restaram alternativas senão atacar. Carlos Miguel evitou o empate com grande defesa, mostrando-se novamente dono de um futuro muito promissor na meta alvinegra.

Apesar das boas intervenções do goleiro, o jogo se mostrou amplamente favorável ao Corinthians. O placar, porém, não refletiu tal domínio. Toda atenção será pouca no jogo de volta, em Rosário.

O Corinthians viaja a Porto Alegre para encarar o Internacional, no Beira-Rio, no próximo sábado, às 18h30, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time alvinegro está mal na tabela e tem apenas quatro pontos de distância para a zona de rebaixamento.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2 x 1 NEWELLS OLD BOYS

CORINTHIANS - Cássio (Carlos Miguel); Fagner (Gil), Bruno Méndez, Murillo e Matheus Bidu; Maycon, Matheus Araújo (Wesley) e Ruan (Fausto Vera); Adson, Guilherme Biro (Romero) e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

NEWELLS OLD BOYS - Hoyos; Mosquera, Velázquez, Ortiz, Mansilla (Glavinovich) e Martino; Iván Gómez, Portillo (Montenegro/Aguirre) e Sforza; Cristian Ferreira (Sordo) e Recalde. Técnico: Gabriel Heinze.

GOLS - Portillo, aos 49 minutos do 1º tempo; Yuri Alberto, aos 12, Wesley aos 20 minutos do 2º tempo.

CARTÕES AMARELOS - Murillo, Wesley, Ruan Oliveira, Martino, Mansilla, Sforza e Cristian Ferreira.

ÁRBITRO - Gustavo Tejera (URU).

PÚBLICO - 40.116 torcedores.

RENDA - R$ 2.070.243,70.

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo (BRA).