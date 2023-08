Fortaleza vence Libertad, no Paraguai e abre vantagem nas oitavas da Sul-Americana

01/08/2023 | 21:14



O Fortaleza largou na frente por uma vaga nas quartas de finais da Copa Sul-Americana. Nesta terça-feira, o time brasileiro venceu o Libertad, do Paraguai, por 1 a 0, no jogo de ida das oitavas de final. José Welison, ainda na primeira etapa, foi quem balançou as redes no estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, na capital paraguaia.

Com a vitória, o Fortaleza atua pelo empate no jogo da volta, marcado para a próxima terça-feira, às 19h, na Arena Castelão. Caso perca por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis.

Mas o time brasileiro começou a partida estudando o Libertad. O Fortaleza trocava passes, em busca de ver onde o time paraguaio era mais frágil. Concentrado, viu espaço nas laterais e foi por lá que começou a atacar, com cruzamento para trás, para quem chegasse. E foi assim que o gol saiu, aos 19 minutos. Guilherme foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro para José Welison bater no contrapé do goleiro e colocar o Fortaleza em vantagem.

O time cearense seguiu com a estratégia e por pouco Guilherme não ampliou, porém o chute foi por cima do gol. Aos poucos o Libertad acertou a marcação e foi equilibrando as ações na partida. Enquanto o Fortaleza seguiu apostando na velocidade de seus alas. Na reta final, o Libertad subiu o tom e João Ricardo teve que intervir, com uma bela defesa em cobrança de falta de Villalba, que tinha endereço.

Na segunda etapa, o Libertad voltou disposto a empatar. Desorganizado, o time paraguaio facilitava a vida do Fortaleza na marcação. Apesar de voltar mais retraído, o Fortaleza seguia explorando os espaços e apostando nas jogadas de linhas de fundo. Por pouco não aumentou a vantagem, quando Pikachu cruzou e Iván Piris, na tentativa de cortar, quase marcou contra.

Na reta final, o Libertad seguiu apostando na ligação direta e em bolas levantadas na área, que pouco levavam perigo ao gol de João Ricardo. Bem postado, o time armava bem contra-ataques. Thiago Galhardo recebeu na ponta direita, deu lindo drible no marcador, mas parou na grande defesa de Martín Silva. Seguro defensivamente, o time nordestino administrou a vantagem até o apito final.

O Fortaleza volta a campo no domingo, pelo Campeonato Brasileiro, contra o Santos, às 18h30, na Arena Castelão, pela 18ª rodada. É o 11º colocado, com 23 pontos e vem de derrota em casa para o Red Bull Bragantino por 3 a 0.