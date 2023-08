Empreendedorismo é tema de meeting em Santo André

Nilton Valentim



01/08/2023 | 21:14



“É difícil explicar como surgem as ideias. Às vezes, por reação a uma simples palavra: impossível”. A frase é do empresário, escritor e navegador Amyr Klink (foto), que será um dos participantes do 5º Meeting Empresarial de Santo André, que nesta ano terá como tema principal a Rota do Empreendedorismo. O evento tem início programado para as 7h30.



Além de Amyr Klink, o evento, que será apresentado pela jornalista Christiane Pelajo, contará com a participação do secretário de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, Jorge Lima; do co-fundador do Buscapé e sócio-fundador da Domo Invest, Rodrigo Borges; e do presidente da Bridgestone, Vicente Marino.



Segundo o secretário Desenvolvimento e Geração de Emprego de Santo André, Evandro Banzato. aproximadamente 1.000 pessoas se inscreveram para o meeting. “Isso se deve a um conjunto de fatores, principalmente porque a gestão do prefeito Paulo Serra (PSDB) tem sido muito bem avaliada pelo setor empresarial”, afirmou.



Banzato destacou que Santo André tem atuado para reduzir a desburocratização na abertura e na fomalização de empresas. Com isso, o município possui hoje cerca de 90 mil CNPJs ativos. “Santo André tem feito a lição de casa”, afirma.



O secretário ressalta que o incentivo ao empreendedorismo gera renda e contribui decisivamente para o aumento na geração de empregos.



O sucesso de um negócio, segundo o secretário, está ligado à “necessidade do mercado, infraestrutura e capital intelectual”, entre outros fatores.