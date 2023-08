Memória seletiva de Gabriela Manssur

Da Redação



02/08/2023 | 07:00



Durante a entrevista coletiva na qual anunciou que irá defender a deputada estadual Carla Morando (PSDB) em processo contra o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT), a advogada Gabriela Manssur disse que o episódio traria constrangimento aos filhos de Carla, que poderiam ler as críticas do petista no jornal – a entrevista de Luiz Fernando foi feita ao Diário há quase três semanas. “É um jornal de grande circulação ou pequena, eu não conheço”, disse a advogada, em referência ao Diário. Gabriela Manssur, que está à frente do projeto Justiça de Saia, se esqueceu que ela mesma veio à sede do Diário, no dia 22 de julho do ano passado, período em que tentava costurar sua pré-candidatura a deputada federal. Concedeu entrevista para as páginas do periódico e também ao podcast Café Diário.

Fosfosol

Na entrevista, inclusive, Gabriela Manssur contou sobre sua relação com o Grande ABC. “Diadema foi a primeira cidade em que fui promotora e foi muito importante. Passei por Santo André, por São Bernardo. Tenho grandes amigos juízes e promotores que atuam no Grande ABC. Meu grande carinho por todos. Vou seguir sempre olhando e fazendo pela região. Nós não podemos esquecer de nossas raízes. E aqui tenho raízes, memória, carinho e respeito. Onde eu estiver, vou trabalhar pelo Grande ABC”, declarou, à ocasião.



Nas urnas

Gabriela Manssur foi candidata a deputada federal – com o nome de urna de Justiceira Gabriela Manssur. Recebeu 24.291 votos, ficando como a sétima suplente do MDB.

Garantia

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), confirmou para agosto a entrega do Hospital Veterinário. A obra será uma das vitrines do tucano no mês de aniversário da cidade.

Morosidade

A volta aos trabalhos legislativos na Câmara de São Caetano escancarou um fato que há tempos é comentado nos bastidores da Casa: o ritmo de produção do Parlamento anda muito baixo. A ordem do dia da sessão de ontem tinha apreciação de quatro projetos, todos de autoria de vereadores e datados de 2021. Quando o Executivo não encaminha algum projeto de lei, parece que os trabalhos legislativos não andam.

Quórum

A vistoria do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), às obras da Unidade de Saúde São Jorge reuniu boa parte da bancada de sustentação do chefe do Executivo na Câmara. A brincadeira entre os presentes foi a de que, se mais um parlamentar chegasse, seria possível realizar uma sessão legislativa com quórum qualificado.

Confirmação – 1

A Prefeitura de Diadema confirmou a nomeação do jornalista e escritor Camilo Vannuchi como secretário de Cultura da cidade – a informação foi antecipada pelo Diário na semana passada. Ele entra no lugar de Deivid Couto, atual secretário de Governo da gestão de José de Filippi Júnior (PT).

Confirmação – 2

“Venho com muita vontade de aprender e colaborar com a cidade, de garantir que a cultura agrade a todos, quem tem 7 e quem tem 70 anos, que dialogue com a juventude, que garanta a permanência de quem já faz isso há muito tempo e também dê espaço para quem quer começar a fazer cultura agora. Ouvindo e dialogando, sempre”, disse Camilo.