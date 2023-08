Ribeirão Pires vai sediar o Empreenda Tur

Da Redação



01/08/2023



Ribeirão Pires será a primeira estâncias turística paulista a sediar o Empreenda Tur, um evento promovido pelo governo do Estado de São Paulo, agendado para o dia 19 de agosto. O programa itinerante tem como objetivo impulsionar a atividade turística em municípios do estado. O palco escolhido para esse encontro é o Complexo Ayrton Senna, situado no centro da cidade. Além de oferecer oportunidades para empreendedores, a programação contará com atrações culturais gratuitas.

Instituições renomadas que têm se destacado na promoção do empreendedorismo em todo o país estarão presentes como expositores no primeiro Empreenda Tur do estado. Ribeirão Pires se tornará um centro de debates a respeito das estratégias de incentivo a diversos segmentos do turismo, incluindo o rural, de negócios, gastronômico, religioso e de aventura. Durante o evento, a cidade oferecerá cursos de capacitação, sessões informativas sobre linhas de crédito especiais e financiamentos, dentre outras atividades voltadas para beneficiar os empreendedores locais.

O Empreenda Tur também pretende atrair profissionais do setor vindos de diversas cidades paulistas, visando promover uma troca de experiências enriquecedora e oportunidades para novos negócios. O estado de São Paulo abriga um total de 210 municípios turísticos, dos quais 70 são estâncias e 140 são Municípios de Interesse Turístico (MITs).

Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens do Estado, manifestou sua satisfação pela escolha de Ribeirão Pires como anfitriã da estreia desse programa durante sua recente visita à cidade. Ele enfatizou a importância do evento ao declarar: "Nossa querida Estância Turística de Ribeirão Pires será o cenário para o primeiro Empreenda Tur do Estado de São Paulo. O primeiro de muitos. Estarei lá, juntamente com outros representantes do governo estadual, para discutir empreendimentos no setor do turismo".

Para Ribeirão Pires, o turismo representa um dos pilares econômicos fundamentais. A prefeitura tem se empenhado continuamente em impulsionar esse setor, por meio de iniciativas como os circuitos de Arte, Gastronomia, Religião e Indústria. A estratégia inclui ainda o lançamento de um calendário com 50 semanas anuais de eventos, que abrange atrações como o Festival do Chocolate, a Feira Literária (Flirp) e o Festival do Cambuci. Além disso, a cidade está realizando obras de infraestrutura turística, em parceria com o governo estadual, para revitalizar pontos de interesse como a Vila do Doce, os mirantes São José e Santo Antônio, e o Terminal Rodoviário. Isso visa aprimorar a experiência dos visitantes e expandir a capacidade de recepção.