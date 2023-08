Argentina: receita com exportação de grãos aumenta 21,8% em julho

01/08/2023 | 20:46



As exportações argentinas de grãos e derivados geraram receita de US$ 1,925 bilhão em julho de 2023. O montante representa aumento de 21,8% ante o mês anterior e queda de 39,2% na comparação com julho de 2022. Os dados foram divulgados pela Câmara da Indústria Oleaginosa da República Argentina (Ciara) e pelo Centro de Exportadores de Cereais (CEC), entidades que representam 48% das exportações totais argentinas. Nos sete meses do ano, a receita acumulada é de US$ 12,96 bilhões, queda de 42% na comparação anual.

De acordo com as entidades, o ingresso de divisas em julho seguiu prejudicado pela forte seca que reduziu a produção de soja e milho no país.

O principal produto exportado pelo setor é o farelo de soja, que corresponde a 14,2% do total comercializado para o exterior pelo país. O farelo é seguido pelo milho (11% do total) e pelo óleo de soja (6,9%).