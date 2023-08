Guarani prorroga empréstimo de zagueiro Alvariño junto ao Boca Juniors

01/08/2023 | 19:30



O Guarani conseguiu prorrogar o empréstimo do argentino Ivan Alvariño até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro. O contrato de empréstimo junto ao Boca Juniors, da Argentina, terminou na segunda-feira.

O zagueiro, de 22 anos, chegou ao Brinco de Ouro em agosto da temporada passada. Ao todo foram 22 jogos e uma assistência. Alvariño é visto como um "coringa" no time campineiro. Polivalente, além de zagueiro, o argentino atua também como lateral-direito.

Com uma sequência de quatro vitórias, a última diante do Avaí, por 1 a 0, o Guarani alcançou 35 pontos e colou no G-4, em quinto lugar. O quarto colocado é o Vila Nova-GO, que também tem 35. O jogo diante do Ceará, pela 21ª rodada, será realizado na quarta-feira, às 21h30, no Brinco de Ouro, em Campinas.

Neste jogo, o Guarani irá estrear a nova iluminação de led do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Além da nova iluminação, que promete ser dez vezes melhor do que a antiga, o clube irá inaugurar o novo telão, que possibilitará imagens do replay do VAR ao vivo, como acontece nos jogos da Série A do Brasileiro. A partida ainda terá um DJ para movimentar a torcida no evento de inauguração. A expectativa da diretoria é para um público de oito a dez mil torcedores.