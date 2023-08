Ponte Preta fecha contrato o lateral-esquerdo Gabriel Silva, ex-Palmeiras

01/08/2023 | 19:10



A Ponte Preta segue aproveitando os últimos dias da janela do futebol brasileiro. Atenta ao mercado, o time paulista acertou a contratação do lateral-esquerdo Gabriel Silva, de 32 anos, ex-Palmeiras, que estava na Europa desde 2011. Apesar de não ter sido anunciado oficialmente, o defensor será o quarto reforço da clube para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro.

Revelado no Palmeiras, Gabriel Silva foi vendido em 2011 para o Udinese, da Itália. No futebol italiano ainda atuou no Novara, Carpi 1909 e Genova. O lateral jogou no Granada, da Espanha. Nas últimas sete temporadas estava no futebol francês, defendendo o Saint-Étienne. Ele não atua desde novembro de 2022, quando rescindiu contrato.

Na Ponte Preta, o defensor chegará para disputar a titularidade no setor com Artur. Uma vez que, o outro lateral-esquerdo do elenco, Júnior Tavares, não vem sendo relacionado. Atualmente, a Ponte Preta é a 13ª colocada da Série B com 23 pontos.