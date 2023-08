Sydney Sweeney homenageia Angus Cloud, morto aos 25 anos de idade: Sou tão abençoada por te ter conhecido nesta vida

01/08/2023 | 19:10



Sydney Sweeney, a Cassie da série Euphoria, usou as suas redes sociais para prestar uma homenagem ao seu amigo Angus Cloud, que foi encontrado morto em casa aos 25 anos de idade, na última segunda-feira, dia 31.

Com um carrossel de fotos e um vídeo, Sydney falou da gratidão em ter conhecido Angus nesta vida. Além disso, fez questão de ressaltar o lindo coração que ele tinha:

Angus, eras uma alma aberta, com o coração mais bondoso, e encheste todas as salas de riso. Esta é a coisa mais difícil que já tive de publicar, e estou a lutar para encontrar todas as palavras. Sentiremos mais saudades do que imaginas, mas sou tão abençoada por te ter conhecido nesta vida, e tenho a certeza de que todos que te conheceram sentem o mesmo.

E encerrou:

Esta mágoa é real e gostava que tivéssemos tido mais um abraço e corrido 711. Todo o meu amor está contigo.

Além de Sydney, Zendaya também se pronunciou e homenageou Angus. Vale pontuar que o ator foi encontrado sem pulso pela sua mãe.