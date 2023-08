Bolsonaro pede que o STF mande Lula explicar acusações sobre armas

01/08/2023 | 18:41



O ex-presidente Jair Bolsonaro acionou o Supremo Tribunal Federal (STF) para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) explique as acusações feitas contra ele sobre a liberação de armas.

Em live realizada na terça-feira passada, 25, Lula disse que Bolsonaro teria editado decretos para facilitar o acesso a armas "para agradar o crime organizado" e disse que "eles tentaram preparar um golpe".

"Verifica-se a necessidade de obter o necessário esclarecimento acerca de alusões e frases do interpelado, de forma que todas podem inferir crime contra as honras subjetiva e objetiva do interpelante", diz a advogada de Bolsonaro na ação, que foi distribuída ao ministro André Mendonça.