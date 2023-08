Zendaya lamenta a morte de Angus Cloud, seu parceiro de tela: Sou muito grata por ter tido a chance de chamá-lo de irmão

01/08/2023 | 18:11



Zendaya compartilhou em suas redes sociais um emocionante texto lamentando a morte de Angus Cloud, parceiro de tela da atriz em Euphoria. Na série, Zendaya interpreta Rue e Angus vivia Fezco. Na última segunda-feira, dia 31, o ator foi encontrado morto aos 25 anos de idade.

Palavras não são suficientes para descrever a beleza infinita de Angus. Sou muito grata por ter tido a chance de conhecê-lo nesta vida, de chamá-lo de irmão, de ver seus olhos calorosos e gentis e seu sorriso brilhante, ou ouvir sua risada contagiante (estou sorrindo agora só de pensar nisso). Eu sei que as pessoas usam essa expressão com frequência quando falam sobre as pessoas que amam... Eles poderiam iluminar qualquer cômodo em que entrassem, mas, cara, deixe-me dizer, ele era o melhor nisso. Eu gostaria de me lembrar dele assim. Por toda a luz, amor e alegria sem limites que ele sempre conseguiu nos dar. Vou valorizar cada momento.

Além disso, a atriz deixou um recado para a família de Angus. De acordo com o TMZ, a mãe do ator o encontrou sem pulso em sua casa em Oakland, nos Estados Unidos, contando que o filho teria tido uma possível overdose. Vale lembrar que Angus enfrentava o luto pela morte do pai.

Meu coração está com sua mãe e família neste momento e, por favor, seja gentil e paciente, pois o luto parece diferente para todos, finalizou Zendaya.