Geraldo Luís ganha homenagem de programa e reencontra velho amigo

01/08/2023 | 18:11



Geraldo Luís tem um grande currículo por ter passado por diversas emissoras e feito várias reportagens. Mas, foi só quando o jornalista assumiu o comando do Balanço Geral que ficou conhecido e deu o que falar ao contar histórias emocionantes. Agora, o apresentador tem um podcast e grava os episódios na rua.

E foi tudo isso - e mais um pouco - que Geraldo assistiu durante o Fofocalizando nesta terça-feira, dia 1º. O profissional relembrou alguns momentos de sua carreira e até recebeu elogios de Cris Flores, a apresentadora do programa do SBT.

Enquanto era apresentador do Balanço Geral, Geraldo Luís protagonizou diversos momentos com Marquinhos, também conhecido como Anão Marquinhos. Por conta disso, o apresentador e o humorista construíram uma grande amizade - e o jornalista até foi o padrinho do casamento de Marquinhos e Juliana Alves.

E as surpresas não pararam por aí! Por serem muito amigos, o programa do SBT decidiu chamar o casal para reencontrar Geraldo Luís e fizeram uma grande surpresa. Além de vários abraços, o humorista e a influenciadora contaram mais sobre o relacionamento e não perderam a oportunidade de brincarem.